تعرّض مذيعة "إم بي سي" لإصابات خطيرة تفقدها القدرة على المشي واشتباه بحادثة اعتداء!

الحمدلله على قضائه وقدره ... سبحان الله كيف لحظة وحدة بالحياة كفيلة تغير كتير أشياء ... مرات ممكن تغير مجرى حياتك حادثة أليمة في مطار هولندا في ثالث أيام اجازتي خلت ركبتي اليسرى في حالة لاتساعدني على المشي اطلاقاً بسبب قطع في أربطة الركبة "الرباط الصليبي" ورضوض شديدة مؤلمة في أنحاء الجسم ... بالإضافة إلى سرقة حقيبة السفر وضياع رحلتي المتجهة الى اسبانيا ... يمكن تعودنا نشارك معكم بس لحظات الفرح واللحظات الحلوة في حياتنا لدرجة بعض الناس تعتقد حياتنا كلها وردية مع أنو في ايام كتير منختفي فيها من السوشال ميديا بكون عنا مشاكل وهموم او امراض او غيره ومامنحب نظهر بأوجاعنا أمامكم حبيت طمنكم عني بسبب مسجات البعض اللي عم يقلولي مختفية وينك طمنينا عنك الحمدلله أنا بخير ... كانو كم يوم صعبين وادعولي بشفاء الركبة قريباً وماتصير بحياتي نقطة ضعف 😔 تبقوا بخير جميعاً 🙏🏼❤️

