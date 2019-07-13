تعرّض مذيعة "إم بي سي" لإصابات خطيرة تفقدها القدرة على المشي واشتباه بحادثة اعتداء!

تعرضت المذيعة السورية، هبة حيدري، لحادث وصفته بالأليم في مطار بهولندا، وفي حين لم تكشف عن نوعية الحادث الذي تعرضت له، إلا أنها أصيبت خلاله إصابة بالغة في ركبتها، وتمت سرقة حقيبتها، ما يشير إلى تعرضها لحادث اعتداء.

وأوضحت مذيعة النشرة التاسعة على قناة MBC، أنها أصيبت بقطع في الرباط الصليبي، وبدا من الصور أنها خضعت لعملية جراحية، ولا تستطيع المشي على قدمها وستستعين بـ”عكاز”.

وكتبت المذيعة السورية، منشور لها عبر حسابها على "إنستغرام"، قالت فيه: "لحمد لله على قضائه وقدره، سبحان الله كيف لحظة وحدة بالحياة كفيلة تغير كتير أشياء، مرات ممكن تغير مجرى حياتك، حادثة أليمة في مطار هولندا في ثالث أيام اجازتي خلت ركبتي اليسرى في حالة لا تساعدني على المشي اطلاقاً بسبب قطع في أربطة الركبة (الرباط الصليبي) ورضوض شديدة مؤلمة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى سرقة حقيبة السفر وضياع رحلتي المتجهة إلى إسبانيا".

وأضافت قائلة: "يمكن تعودنا نشارك معكم بس لحظات الفرح واللحظات الحلوة في حياتنا لدرجة بعض الناس تعتقد حياتنا كلها وردية مع أنو في أيام كتير منختفي فيها من السوشال ميديا بكون عنا مشاكل وهموم أو أمراض أو غيره وما منحب نظهر بأوجاعنا أمامكم".

وتابعت: "حبيت طمنكم عني بسبب مسجات البعض اللي عم يقلولي مختفية وينك طمنينا عنك. الحمد لله أنا بخير، كانو كم يوم صعبين وادعولي بشفاء الركبة قريباً وما تصير بحياتي نقطة ضعف، تبقوا بخير جميعًا".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: