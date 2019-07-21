تغريدة تركي آل الشيخ عن بليغ حمدي ورابح صقر تثير الجدل..ومصرية ترد: " المقارنة مش عادلة"!

فتح رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ بابًا للنقاش والجدال مع إحدى المتابعات له على موقع تويتر، وذلك بعدما نشر تغريدته الأخيرة عن الملحن والمغني المصري بليغ حمدي والفنان السعودي رابح صقر وقال: " إذا كان في مصر بليغ حمدي ... في السعودية رابح صقر!".

وبعد هذه التغريدة، شعرت إحدى المتابعات المصريات أن المقارنة التي عرضها تركي آل الشيخ غير عادلة، لترد على التغريدة قائلة: " سؤال بس لحضرتك ..هل سمعت لحن (الحب كله وفات الميعاد وبعيد عنك حياتي عذاب وحب ايه ) ، لام كلثوم؟.. او سمعت (حاول تفتكرني ، وموعود وزي الهوا ومداح القمر ) لعبدالحليم حافظ ؟ دي حاجات بسيطة من اعمال العبقري بليغ حمدى ..اتمنى انك تسمعهم ومؤكد هتغير رأيك".

ورد آل شيخ على المصرية في تغريدة أخرى قائلا "اختي الكريمة انا بحترم بليغ لكن احنا كمان عندنا اعمل بتخصنا وبنحبها ورابح من المبدعين فيها ... مش تقليل في بليغ بس كمان عندنا فن بيخصنا".

فيما قالت المصرية سارة فهمي ردا على تغريدة آل شيخ "كل الاحترام للفنان رابح صقر ولحضرتك ولفنكم اللي بكن له كل التقدير.. لكن احقاقا للحق المقارنة مش عادلة ..وشكرا لتفهمك".

وواصل تركي آل شيخ الرد على المصرية قائلا في تغريدة أخرى "ممكن انتي بتشوفيها كده وبحترم ده ... لكن انا بدعم فن بلدي كمان وبتفاعل معاه".

أذا كان في مصر بليغ حمدي ... في السعودية رابح صقر! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٠ يوليو ٢٠١٩

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