إيلي صعب يحتفل بزفاف نجله بحضور مشاهير الفن والإعلام والسياسة (فيديو وصور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بحفل الزفاف الأسطوري الذي أقامه مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب لنجله إيلي جونيور يوم الجمعة في لبنان، وتداول النشطاء العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالحفل والتي أظهرت تواجد عدد كبير من مشاهير الفن والسياسة والإعلام.
الرئيس #سعد_الحريري مشاركاً في حفل زفاف نجل مصمم الازياء العالمي #ايلي_صعب pic.twitter.com/F51ckFxR3s— علي كمال زكريا (@70_660ali) ١٩ يوليو ٢٠١٩
ومن بين الشخصيات التي حضرت للمشاركة في حفل الزفاف الخاص بنجل إيلي صعب، الفنان عاصي الحلاني وهيفاء وهبي وإليسا ونانسي، إلى جانب تواجد الرئيس سعد الحريري وعدد من الأسماء اللامعة في المجالات الأخرى مثل التجميل والأزياء والإعلام أيضًا.
#افراح_لبنان وليلة من العمر فرح ايلي الغالي ابن الغالي #ايلي_صعب الف مبروك وان شاء الله كل ايامكم افراح 🙏❤️— Assi El Hallani (@assihallani) ٢٠ يوليو ٢٠١٩
الف مبروك شو هالليلة فرح الأفراح 🙏❤️ #لبنان 🇱🇧 #عاصي_الحلاني #ايلي_صعب ❤️❤️🙏❤️❤️ @ElieSaabWorld @eliesjr #ElieSaab #ElieKika #WeddingSeason pic.twitter.com/agG4n7p9j0
وكان الفستان الخاص بالعروس قد خطف الأنظار بشكل كامل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه تم تصميمه بالتأكيد بواسطة مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وكانت بعض الفتيات قد أعربن عن إعجابهن الشديد بالفستان، وعلقت إحداهن قائلة: "لما يبقى حماكي إيلي صعب".
لما يبق حماكي ايلي صعب 💖💖😭😭😭#ايلي_صعب pic.twitter.com/6vol9KG6fw— دُعَدُعَ 🌚 (@DoaaElaraby11) ١٩ يوليو ٢٠١٩
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