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إيلي صعب يحتفل بزفاف نجله بحضور مشاهير الفن والإعلام والسياسة (فيديو وصور)

منشور 21 تمّوز / يوليو 2019 - 08:42
حفل زفاف نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بحفل الزفاف الأسطوري الذي أقامه مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب لنجله إيلي جونيور يوم الجمعة في لبنان، وتداول النشطاء العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالحفل والتي أظهرت تواجد عدد كبير من مشاهير الفن والسياسة والإعلام.

ومن بين الشخصيات التي حضرت للمشاركة في حفل الزفاف الخاص بنجل إيلي صعب، الفنان عاصي الحلاني وهيفاء وهبي وإليسا ونانسي، إلى جانب تواجد الرئيس سعد الحريري وعدد من الأسماء اللامعة في المجالات الأخرى مثل التجميل والأزياء والإعلام أيضًا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وكان الفستان الخاص بالعروس قد خطف الأنظار بشكل كامل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه تم تصميمه بالتأكيد بواسطة مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وكانت بعض الفتيات قد أعربن عن إعجابهن الشديد بالفستان، وعلقت إحداهن قائلة: "لما يبقى حماكي إيلي صعب".

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