هذه هي الأسباب التي دفعت هنادي الكندري لخلع الحجاب بعد ارتدائه..شاهدوا ماذا قالت!

بعد أن أصبح الأمر متداولًا بين الجمهور، خرجت الفنانة الكويتية هنادي الكندي عن صمتها وقررت الحديث عن الأسباب التي دفعتها للتخلي عن الحجاب مؤخرًا، مؤكدة بأنها لم تنوي منذ البداية بشكل رسمي أن ترتديه وعلى الرغم من ذلك فهي نادمة على أنها خلعته.

وخلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، تحدثت هنادي الكندري حول الأمر وقالت: " أنا أتحجبت بإرادتي وخلعته بإرادتي وأنا ترى متعسفة إني قطيت الحجاب وأتمنى إني أرجع ألبس الحجاب"

وتابعت: " أنا إنسانة مزاجية لأبعد الحدود.. أنا أصلًا لبسته غلط.. يعني الحجاب يا تلبسينه صح يا إما لا تلبيسه.. لأن علاقتك برب العالمين مو بالحجاب بس.. وأنا كنت ألبس تربون وأحط ميك أب ولبسي كان سفور".

وقال زوجها الفنان الكويتي محمد الحداد إنه لا يمانع أن ترتدي الكندري الحجاب من جديد، بل على العكس يحب شكلها بالحجاب، على أن يكون الأمر بقناعة منها.

على الصعيد الفني، شاركت الفنانة هنادي الكندي في سباق رمضان 2019 من خلال مسلسل "وما أدراك ما أمي"، وهو من بطولة إلهام الفضالة ومحمد العجيمي وهيا الشعيبي وفاطمة الصفي وحسين المهدي، ومن إخراج حسين الحلبي وتأليف علي دوحان.

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