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حفل الأوسكار 2023: إجراءات أمنية استثنائية.. والكشف عن سبب تغيير لون السجاد

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 12 آذار / مارس 2023 - 07:02
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

ينتظر الجمهور من جميع أنحاء العالم الحدث السنوي الأكثر أهمية في عالم السينما والتلفزيون وهو حفل توزيع جوائو الاوسكار.

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وبحسب العديد من المصادر ستحدث تغييرات كبيرة خلال حفل الأوسكار لعام 2023  وذلك بعد حادثة الصفع التي تعرّض لها مقدم الحفل الماضي النجم كريس روك من قبل الحائز على جائزة الاوسكار النجم العالمي "ويل سميث".

تغيير لون سجادة حفل الأوسكار 2023

ومن المتعارف عليه فإن قواعد وبورتوكولات حفل الأوسكار كان من ضمنها أن يكون السجاد باللون الأحمر، وهو ما شهدته جميع النسخ السابقة في السنوات الماضية.

إلا انه وفي عام 2023 تم كسر قاعدة السجادة الحمراء في حفل الأوسكار لأول مرة بعد 60 عاماً من الالتزام به، حيث سيتم الاستغناء عن السجادة الحمراء.

وتم اختيار سجادة باللون البيج الباهت او اللون الذي يسمة "الشامباين" وذلك للمرور عليه بدلاً من السجادة الحمراء، حيث شوهد العمّال يوم الاربعاء الماضي وهم يقومون بتركيب السجاد البيج.

 

حفل الأوسكار 2023

حفل الأوسكار 2023

سبب تغيير لون سجادة حفل الأوسكار

سيقام حفل الأوسكار اليوم الأحد حيث سيستضيف الحفل المشاهير المرشّحين لجوائز اوسكار في النسخة الـ 95 منه.

وكشفت بعض المصادر بان السبب الرئيسي لتغيير لون السجادة الى البيج لأن هذا اللون يبعث على الهدوء والسكينة بلونها، كما ان منظمّوا الحفل أكّدوا بانهم يريدون سجادة ناعمة.

كما تم اضافة اللون الشمبانيا ليكون المنظر أقرب إلى شكل الشاطئ عند الغروب، كما تم نصب خيمة برتقالية من أجل حماية الحضور من أشعة الشمس والأمطار المتوقع هطولها.

وعلّق جيمي كيميل مقدّم حفل الأوسكار على تغيير لون السجادة : "اختيرت سجادة بهذا اللون بدلاً من الاحمر ليظهر مدى ثقتنا بعدم اراقة الدماء لهذا العام"، وهو ما اعتقده الجمهور بانه إشارة وسخرية منه إلى الصفعة الشهيرة.

اجراءات أمنية جديدة لحفل الأوسكار

واتخذّ منظموا حفل الأوسكار إجراءات أمنية استثنائية وذلك لعدم تكرار حادثة الصفع والتي تحوّلت الى حديث العالم خلال الحفل الماضي.
كما سيتم الاستعانة بفريق أزمات خاص لمواجهة مثل هذه الحوادث التي قد تنشأ اليوم خلال الحفل.

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