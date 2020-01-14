تغيير مفاجئ في "ذا فويس كيدز" مرحلة العروض المباشرة!

بالتأكيد أول أمر خطر في عقل الجميع هو أن التغيير الذي طرأ على العروض المباشرة سيشمل الفنانة نانسي عجرم بسبب الأزمة التي تمر فيها حاليًا بعد وقوع جريمة القتل في منزلها، ولكن بحسب التقارير الصحفية التغيير جاء لأمر مختلف تمامًا.

وبحسب ما ذكر وحتى الآن ليس هناك أي شيء رسمي، أن التغيير الذي سيحصل هو أن المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال ستنضم إلى "ذا فويس كيدز" من أجل تقديم العروض المباشرة من الموسم الثالث، ولم يذكر إذا ما كانت ستحل مكان المذيعة المصرية ناردين فرج التي تقدم البرنامج حاليًا في مرحلة الصوت وبس.

وفي وقت سابق، أعلنت "إم بي سي" أنه تم التعاقد مع أنابيلا هلال لتقديم البرنامج القادم وهو "ذا فويس سينيور" والذي يشارك في لجنة تحكيمه كل من نجوى كرم وسميرة سعيد وملحم زين وهاني شاكر.

الجدير ذكره أن "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث" عرض منه حتى الآن حلقتين، ويشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب نانسي عجرم كل من محمد حماقي، وعاصي الحلاني.

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