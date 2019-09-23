تفاصيل جديدة حول المرض الغامض الذي أصاب هنا الزاهد أثناء شهر العسل

بعد أن أثارت الفنانة هنا الزاهد القلق بسبب مرضها المفاجئ أثناء قضائها شهر العسل في سنغافورة برفقة زوجها أحمد فهمي، كشفت تقارير صحفية الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها للمستشفى بعد أيام قليلة من زفافها.

واستطاعت مواقع مصرية الحصول على تصريح خاص من الفنان طلعت زكريا والذي يعد شخص مقرب من عائلة هنا الزاهد، حيث كشف بشكل كامل عن تفاصيل ما حدث مع هنا الزاهد وعن الوضع الصحي الخاص في الوقت الحالي، وقال: " الحمد لله، خرجت هنا الزاهد حاليا من المستشفى، واطمأن الجميع عليها".

وتابع "عانت هنا الزاهد من مغص شديد بالمعدة، وارتفاع شديد في درجة الحرارة، ثم دخلت مرحلة شديدة من القيء، ما أصاب الجميع بالرعب، الأطباء اكتشفوا أنها أصيبت بفيروس، وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية".

وأضاف قائلًا: " خضعت هنا إلى العلاج، وخرجت حاليا من المستشفى، بعدما تحسنت حالتها الصحية، واطمأن الفريق الطبي بالكامل أنها استعادت حالتها الصحية بالكامل".

الجدير ذكره أن حالة من القلق سادت بين متابعي الفنانة هنا الزاهد، خاصة بعدما قامت يوم أمس بطلب الدعاء من محبيها لتتخطى أزمتها الصحية، إلى جانب زوجها أحمد فهمي الذي طلب أيضًا من الجمهور الدعاء لزوجته بالشفاء العاجل.

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