تفاصيل جديدة حول مقتل سوري اقتحم منزل نانسي عجرم للسرقة (صورة)

أوردت الوكالة اللبنانية الرسمية تفاصيل جديدة حول مقتل شاب سوري اقتحم منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بغرض السرقة، وقالت إن السارق تسلل إلى الفيلا ليلًا وكان يحمل مسدسًا تمكن من خلاله من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل.

وأكدت الوكالة أن السارق تابع سيره باتجاه منزل الفنانة اللبنانية وسط محاولات من زوج نانسي عجرم لمساومته بالمال مقابل مغادرة المنزل دون مشاكل، إلا أنه لم يتمكن من ردعه عن فعله.

وأوضحت الوكالة في تفاصيل ما حدث بين زوج نانسي عجرم والسارق فقد حاول الأخير التوجه إلى غرفة نوم بنات نانسي عجرم وفادي الهاشم وهدد من يعترض طريقه بالقتل فحاول زوج عجرم إثنائه عن فعله لكنه تمسك بما يريد الأمر الذي اضطر زوج نانسي للاستباق بطلقات نارية أدّت إلى مقتل السارق في الحال.

وتم تداول صورة للشاب المقتول وهو على أرضية المطبخ كما يبدو منها، فيما كانت دماؤه تسيل على الأرض من حوله.

وأشارت الوكالة ومواقع محلية لبنانية إلى أن قوات الأمن تحقق مع فادي الهاشم رغم أنه وفقًا للقانون هو في حال دفاع مشروع عن النفس لأن السارق هو من اقتحم المنزل وهاجم أفراد تحت تهديد السلاح.

وكان قد قُتِل "سارق" اقتحم منزل نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان اللبنانية وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، موضحًة أن الشاب سوري الجنسية ويدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989، ودخل فجر اليوم، وهو ملثم إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم بقصد السرقة.

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