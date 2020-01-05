نانسي عجرم وعائلتها يتعرضون لسطو مسلح.. وزوجها يقتل اللص (صور)!

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإصابة في قدمها بعد قيام أحد اللصوص باقتحام منزلها هذا الصباح بدافع السرقة، وفي التفاصيل اقتحم م.ح.م سوري الجنسية من مواليد 1989 منزل الفنانة وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

وقام السارق الذي اقتحم المنزل فجر اليوم وتفاجيء بوجود الهاشم في المنزل برفع السلاح بوجهه وفي وجه ابنتيه، مما دفع زوج عجرم للدخول في عراك معه والدفاع عن عائلته مما تسبب بمقتل اللص.

وخلال هذا العراك تعرضت الفنانة اللبنانية لإصابة بسيطة في قدمها وتم تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعرف بعد ماذا سيواجه زوج الفنانة بعد قيامه بقتل السارق.

وضج موقع تويتر بهذا الخبر وتم تداوله بكثرة، فيما رأى الغالبية أنه لا يجب محاسبة زوج الفنانة لأن تصرفه دفاع عن النفس وعن عائلته.

وبدأ جمهور الفنانة اللبنانية والمشاهير بتوجيه كلمات الدعم للفنانة اللبنانية ومنهم الفنانة اليسا التي كتبت لزميلتها: " ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي".

للمزيد من قسم أجدد خبرية: