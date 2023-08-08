  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال الكون 72 مشاركة بحرينية ولبنانية

تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال الكون 72 مشاركة بحرينية ولبنانية

نارت علي

نارت علي

تاريخ النشر: 08 آب / أغسطس 2023 - 06:36
تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال الكون 72 مشاركة بحرينية ولبنانية

تعود مسابقة ملكة جمال الكون من جديد هذا العام لتتوج ملكة جمال الكون الـ72، من بين عشرات المتسابقات اللواتي يتنافسن بشدة على اعتلاء عرش الجمال ليتوجن بأعلى أوسمة الجمال والمثالية.

اقرأ ايضاًالأميرة رجوة الحسين تستنخ أقراط أذن الملكة رانيا بلون مختلف.. إليكم السعرالأميرة رجوة الحسين تستنخ أقراط أذن الملكة رانيا بلون مختلف.. إليكم السعر

 وفي شهر يناير من العام الجاري تغلبت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، آر بوني غابرييل على أكثر من 80 متسابقة في الدورة الحادية والسبعون من مسابقة تتويج ملكة جمال الكون والتي أقيمت في مدينة نيو أورلينز ، لتعتلي عرش الجمال وتتوج باللقب. 

 وانتهت هذه المسابقة بحلول الفنزويلية آماندا دوداميل كوصيفة أولى، وملكة جمال جمهورية الدومينيكان أندريانا مارتينيز غورنير وصيفة ثانية.

ويذكر أن الجمال العربي كان ممثلا في هذه المسابقة بمشاركة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، وملكة جمال البحرين إيفلن خليفة، إلا أن الحظ لم يكن حليف أيا منهما خلال هذا الحفل. 

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ضمن هذا الحفل أن حفل ملكة جمال الكون للعام 2023 سيقام في السلفادور.

اقرأ ايضاًالأميرة رجوة الحسين تستنخ أقراط أذن الملكة رانيا بلون مختلف.. إليكم السعرTribales Rose des Vents أقراط الأذن الجديدة من ديور من أمجاد الأساطير

موعد إقامة الفعالية القادمة ملكة جمال الكون

أعلنت المصادر المسؤولة عن حفل انتخاب ملكة جمال الكون عن  الدورة الـ72 من حفل انتخاب ملكة جمال العالم الرسمي عن موعد قيامه في يوم 18 من شهر نوفمبر 2023، ومن المقرر أن تستضيفه السلفادور على الرغم من أن اثنتين من مرشحات السلفادور لم يحظين بفرصة الفوز بهذا اللقب من قبل.

مسابقة ملكة جمال الكون ترحب بالمعايير المختلفة

وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتاح فيها حق المشاركة في هذه المسابقة أمام النساء من الأمهات المتزوجات. إذ أن المشاركة كانت حصرا النساء العازبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 28 عاما في السابق ويرتفع سقف الطموحات عاليا في مستقبل مسابقة ملكة جمال الكون لتتضمن عدد أكبر من النساء اللواتي يختلفن بحالات أخرى وظروف اجتماعية وجسدية مختلفة.

هل ستكون الهوية العربية حاضرة في هذه السنة؟

نعم، حيث من المقرر أن تشهد المسابقة مشاركة ملكة جمال البحرين، ومصر، ولبنان، إلا أن ذلك لم يؤكد حتى الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن أسماء المتسابقات من كل بلد خلال أقرب فرصة ممكنة.

كلمات دالة:ملكة جمال الكونملكة جمال العالمميس يونيفيرس2023مسابقة ملكة جمال 2023

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن