الأميرة رجوة الحسين تستنخ أقراط أذن الملكة رانيا بلون مختلف.. إليكم السعر

نشرت الأميرة عالية الحسين صورة الأميرة رجوة الحسين زوجةولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في حفل زفاف نجلها وهما تستمتعان بمأدبة زفاف على خلفية خلابة لجمال الأردن الأخاذ ضمن إطلالة جبلية آسرة تظهر جمال وعظمة الجبال الشاهقة في عمان.

وظهر في الصورة التي نشرتها سمو الأميرة عالية وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله على جميع المناسبات العائلية السعيدة من اليسار إلى اليمين الاميرة رجوة, الامير حسين ، عون جمعة ابن أختي . عائشة ,كنتي الغالية دانا وابني طلال . حفظ الله جميع الاحباب". إطلالة جديدة للأميرة رجوة الحسين حيث كانت ترتدي أقراط أذنين كانت قد ارتدتها الملكة رانيا العبدالله من قبل خلال تخرج سمو الأمير الشاب الأمير هاشم قبيل العرس الملكي بأيام قليلة.

في الصورة، ليس واضحا تماما ما إذا كانت الأميرة رجوى ترتدي فستانا أسودا بثنيات أمامية سوداء أو فستانا أسود مع وشاح أسود. ومع ذلك ، يمكن التعرف على أقراطها على أنها النسخة الزرقاء من أقراط Stephen Webster's Love Me Love Me Not Crystal Haze Chance Drop كما تمتلك الملكة رانيا زوجا من هذه الأقراط باللون الوردي، حيث تتميز هذه الأقراط الناعمة التي تلاءم ذوات العنق الطويل بكل أناقة وجمال وأنوثة، كما يتميز التصميم الأنيق بالشكل المثسوم من النصف حيث يأتي الجزء العلوي بتصميم الفراشة بجزء منتصف من شكلها الهندسي المتشعب.

وتتدلى الأقراط بتفاصيل أوراق أشجار أنيقة تتغير بحسب التصميم فرأينا في الموديل الخاص بسمو الأميرة رجوة الحسين تألق اللون الأزرق الكهربائي اللامع مع تفاصيل اللون الرمادي الغامق، أما في الموديل الذي اعتمدته جلالة الملكة رانيا العبدالله فقد رأينا تألق اللون الوردي مع الذهبي الفاخر. كما يبغ سعر الأقراط كما هي متوفرة في الموقع ب9،950 يورو.