تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال الكون 72 مشاركة بحرينية ولبنانية

تعود مسابقة ملكة جمال الكون من جديد هذا العام لتتوج ملكة جمال الكون الـ72، من بين عشرات المتسابقات اللواتي يتنافسن بشدة على اعتلاء عرش الجمال ليتوجن بأعلى أوسمة الجمال والمثالية.

وفي شهر يناير من العام الجاري تغلبت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، آر بوني غابرييل على أكثر من 80 متسابقة في الدورة الحادية والسبعون من مسابقة تتويج ملكة جمال الكون التي أقيمت في مدينة نيو أورلينز ، لتعتلي عرش الجمال وتتوج باللقب.

انتهت هذه المسابقة بحلول الفنزويلية آماندا دوداميل كوصيفة أولى، وملكة جمال جمهورية الدومينيكان أندريانا مارتينيز غورنير وصيفة ثانية.

ويذكر أن الجمال العربي كان ممثلا في هذه المسابقة بمشاركة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، وملكة جمال البحرين إيفلن خليفة، إلا أن الحظ لم يكن حليف أيا منهما خلال هذا الحفل.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ضمن هذا الحفل أن حفل ملكة جمال الكون للعام 2023 سيقام في السلفادور.

موعد إقامة الفعالية القادمة من ملكة جمال الكون

أعلنت المصادر المسؤولة عن حفل انتخاب ملكة جمال الكون عن الدورة الـ72 من حفل انتخاب ملكة جمال العالم الرسمي عن موعد قيامه في يوم 18 من شهر نوفمبر 2023، ومن المقرر أن تستضيفه السلفادور على الرغم من أن اثنتين من مرشحات السلفادور لم يحظين بفرصة الفوز بهذا اللقب من قبل.

مسابقة ملكة جمال الكون ترحب بالمعايير المختلفة

ستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتاح فيها حق المشاركة في هذه المسابقة أمام النساء من الأمهات المتزوجات.

إذ أن المشاركة كانت حصرا النساء العازبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 28 عاما في السابق ويرتفع سقف الطموحات عاليا في مستقبل مسابقة ملكة جمال الكون لتتضمن عدد أكبر من النساء اللواتي يختلفن بحالات أخرى وظروف اجتماعية وجسدية مختلفة.

هل ستكون الهوية العربية حاضرة في هذه السنة؟

نعم، حيث من المقرر أن تشهد المسابقة مشاركة ملكة جمال البحرين، ومصر، ولبنان، إلا أن ذلك لم يؤكد حتى الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن أسماء المتسابقات من كل بلد خلال أقرب فرصة ممكنة.