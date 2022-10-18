تقرير مسرب لحالة شيرين عبدالوهاب.. وتصل للمرحلة الـ3 من التعاطي

الجميع قلق على صحة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد نقلها إلى مشفى للأمراض العقلية بقرار من شقيقها محمد عبدالوهاب، بعدما كشف عن تعاطيها المخدرات رفقة طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ.

تقرير طبي لحالة شيرين عبدالوهاب

وجرى تسريب التقرير الطبي المبدئي للطبيب المتابع لحالة شيرين عبدالوهاب، الذي بيَّن أنها تعاني من حالة هياج عصبي واضطراب حاد؛ والمقرر عرضها على لجنة تابعة لوزارة الصحة من أجل معاينة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة حالته، ومحاسبة المتورطين بالمسألة.

وأفادت بعض المواقع الإلكترونية إلى أنها في المرحلة الثالثة من تعاطي المخدرات، وهي المرحلة التي يتعاطى فيها المرء المخدرات بشكل غير منتظم.

المرحلة الثالثة من تعاطي المخدرات

لا تقوم المرحلة الثالثة بتعاطي المرء المخدرات بشكل دوري ومنتظم، بل تصبح الممنوعات جزء من نمط حياته، إذ قد يتناولها في المناسبات والأعياد، أو عطلات نهاية الأسبوع، أو في فترة معاناته من اضطرابات عاطفية كالشعور بالتوتر والملل.

وتؤثر هذه المرحلة بشكل سلبي على حياة المرء حين الظهور للعامة، ويبدأ تأثيره المسموم في بيئة العمل كأن تصل العمل ثملًا، أو تعيش حالة من النشوة بعد تدخين الماريجوانا.

ويجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة لا تعتبر مرحلة إدمان، إلَّا أن المرء يبقى عقله مشغولًا بالرغبة في تعاطيها والتردد للمادة المخدرة بشكل متكرر، لآن الجسم يبدأ الاعتماد عليها.