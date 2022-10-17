نجمات دعمن شيرين عبدالوهاب في ظل أزمة المخدرات

تعاطفت العديد من النجمات والفنانات في الشرق الأوسط مع أخبار تواجد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في مستشفى للأمراض العقلية، وتعرضها للضرب المبرح من قبل شقيقها محمد عبدالوهاب، وفق ما أشار إليه طليقها حسام حبيب.

وخرجت مجموعة من الفنانات لدعم زميلتهن في محنتها الصعبة، وتوجهن عبر حساباتهم للتعبير عن مؤازتهم لها من بينهن:

نجمات دعمن شيرين عبدالوهاب

1. شيماء سبت

توجَّهت الفنانة الكويتية شيماء سبت عبر حسابها على موقع إنستغرام ونشرت صورة لشيرين عبدالوهاب، مُرفقة برسالة طويلة مليئة بكلمات الدعم والمواساة، طالبةً منها التحلي بالإيمان وإخراج نفسها من مستنقع الأحزان الذي وضعت نفسها به، مُرفقةً إياه بهاشتاغ "شيرين عبدالوهاب نحبك".

وكتبت شيماء: "‏لم يكن الامر يتطلب اكثر من إيمانكِ بنفسك، وبأن اللهَ لم يخلقكِ ليكون مَبلغكِ من الحياة ماأنتِ عليه الآن من حزنٍ وانكسارٍ وحرمان وتيه وأَلَم ولوعة أنتِ تستحقي الافضل الله خلقَكِ وأعلى شأنك بين الناس ووضع محبتك في قلب الملايين من البشر بكل انحاء العالم".

وأضافت: "نحن نتألم من اجلك آمني بأنكِ بنفسك انتِ جميلة انثى عظيمة موهوبة وقوية، ولكِ حقوقٌ أكثر مما عليكِ، أخرجي نفسَك من سجن مشاعرك المُظلم الموحش وأنيري عقلَكِ بالشرع الحقِّ، بالتفكُّر والاطلاع احبي نفسك كما نحن نحبك".

وتابعت: "لم يكن على الإنسان ذنبٌ أكبر من ظُلمه نفسَه ووضعِه حول عنقِه الأغلالَ ولم يكن عذاب المرأة وتظليل حياتها وكيانها بظلال الأحزان والانتهاك سِوى جزء من خطايا ارتكبَتها هي بحقِّ نفسها".

وأضافت: "وأيُّ امرأةٍ رأَت أن أمر ارتباطها بشريكِ حياةٍ لا يحتاج إلى كثير تبصُّر كانت سببًا في مآسيها ومآسي ذرِّيتها من بعدها، وأيُّ امرأة مرَّنَت نفسَها على التنازل مرارًا وتَكرارًا، كانت سببًا لأن تُسلبَ منها كلُّ حقوقها، وأي امرأة رضيَت بأن تُهان مرَّة كانت سببًا في الإِذن للآخر بأن يُهينها ألفَّ مرَّة!".

واستشهدت بآية من القرآن: "وتذكَّري قولَ الله تعالى لمريم عليها السلام في مِحنتها الجليلة حين ناداها وقال لها: ﴿ أَلاَّ تَحْزَنِي ﴾ [مريم: 24]، فهو نداءٌ لكِ أيضًا: فلا تحزني، واستعيني بالله، وليكن منكِ قوةٌ وعلم وفكرٌ هادفٌ وصلاح؛ فـبكِ تُزهر الحياة، ويُشرق عليها الحب والعطف والخير".

2. نشوى مصطفى

وأعربت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن حزنها من الأخبار المتداولة بحق شيرين، وكتبت: ""ياعينى عليكى ياشيرين ياعينى عليكى يابنتى — ايه اللي بيحصل لك ده — ياوجع القلب ليه الفضايح".

3. هند رضا

ونشرت الفنانة والإعلامية المصرية هند رضا منشور مرفق بصورة شيرين عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "إلي شيرين الابنة و الأخت و الأم و الفنانة المشهورة محنة شديدة بتمري بيها مع نفسك و أسرتك و جمهورك لكن تقدري تتغلبي عليها بقوتك و إيمانك و حبك لكل النعم اللي ربنا أنعم عليكي بيها".

وأوضحت أن بإمكان شيرين العودة من جديد أكثر قوة، قائلة: "و تقدري يا شيرين ترجعي أقوي من الأول لأن فيه ناس كتير بتستمد القوة منك و ديه مسؤليه كبيرة و فرصة تأكدي فيها لنفسك و لكل حبايبك أنه بأصرارك تقدري تقفي علي رجلك من تاني و تحافظي علي شيرين الإنسانة و الفنانة المحبوبة المحترمة".

4. منة شلبي

خلال تواجدها في مهرجان الموركس دور، سئلت النانة المصرية عن رأيها بما تمر به شيرين، وقالت مصرحة: "سيبوها في حالها وإدعولها وفكروا في موهبتها وأنها إنسانة ممكن يحصل لها لحظات صعود وهبوط وممكن أن تخطئ أو تصيب، ميتهيقليش الفنان لازم يكون رسول، هو رسول لفنه، لكن هو إنسان ليه حياته الشخصية ومش من حق كل الناس تقعد تقول رأيها فيه.".

5. فجر السعيد

ونشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد تغريدة عبر حسابها، كتبت فيها: "قلبي يعورني على #شيرين_عبدالوهاب يارب إحفظ شيرين وإحميها من كل شر ".

6. سهير القيسي

ونشرت الإعلامية العراقية سهير القيسي تغريدة تبدي فيه تضامنها مع شيرين، وكتبت: "متأسفة جداً لما تمر به المطربةُ الرائعة شيرين عبدالوهاب، هي تستحق أن يقف معها الخيّرون في الوسط الفني .. حقيقةً لا نعرف من يؤذيها ! أخوها أم طليقها ؟ تحتاج حمايةً عاجلة .. دعائنا لها".