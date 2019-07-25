تقرير يكشف فقدان النجمة الهندية ديشا باتاني ذاكرتها لـ 6 أشهر

تأتي ديشا باتاني من بين أبرز نجمات الهند الشابات، والتي بالإضافة إلى أعمالها الفنية المتعددة، تلفت الأنظار برشاقتها ولياقتها البدنية وحرصها على ممارسة الرياضة.

دائمًا ما تشارك ديشا متابعيها على مواقع التواصل بمقاطع فيديو لها وهي تمارس التمارين، ولكن رشاقتها لم تكن نتيجة سهل الحصول عليها، حيث كشفت ديشا أنها تعرضت لإصابات عديدة على مدار السنين أثناء اتباعها لروتينها الرياضي.

هذا ويبدو أن الأمور اتخذت منحى خطيرًا في أحد الأوقات، حيث كشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن النجمة الهندية الشابة ذات الـ 27 عامًا، فقدت ذاكرتها لمدة 6 أشهر!.

وفي حين أن ذلك الأمر ظل سريًا، إلا أنه لم يُكشف عنه حتى الآن، هذا وأوضحت ديشا أنها تعرضت لإصابة شديدة في رأسها أثناء تدريبها على أرضية خرسانية أدت إلى فقدانها الذاكرة لمدة 6 أشهر.

قالت ديشا إنها خلال تلك الفترة، لم تتذكر أي شيء إطلاقًا، مما يعني أن فقدانها للذاكرة كان كليًا وليس جزئيًا، ولكنها لحسن الحظ تعافت الآن واستعادت ذاكرتها، حتى أن ما حدث لم يغير من روتينها الرياضي.

فعلى الرغم مما تعرضت له ديشا، إلا أنه لم يمنعها من ممارسة رياضة الجمباز وفنون القتال المختلطة MMA، كما ذكرت أنها حاليًا لا تعمل على تصوير أي فيلم، بينما تركز على تقسيم أيامها بين الجمباز والـ MMA طوال الأسبوع.

وفيما يتعلق بأعمالها الفنية، يجدر بالذكر أن فيلم "بهارات" Bharat هو أخر عمل ظهرت فيه ديشا مؤخرًا، والذي شاركت في بطولته الثنائي النجم "سلمان خان" و"كاترينا كيف"، ومن المقرر ظهورها في فيلم "مالانغ" Malang المقرر اصدراه العام القادم، والذي ستشارك بطولته مع النجم " أديتيا روي كابور".

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