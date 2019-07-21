بعد غياب 11 عامًا..النجمة شيلبا شيتي تعود لشاشة بوليوود

على الرغم من اختفائها عن دائرة الضوء وأخذها راحة طويلة من التمثيل، إلا أن شيلبا دائمًا ما تتصدر الأخبار، خاصة بسبب تركيزها على اللياقة البدنية ولفت الأنظار بروتينها الرياضي وصورها الجذابة، فضلًا عن أنها واحدة من بين أبرز نجمات ومشاهير بوليوود.

بالإضافة ذلك، تلفت شيلبا الأنظار بجمالها وجاذبيتها ورشاقتها أيضًا، وبعد غياب فترة طويلة للغاية دامت سنوات، قررت شيلبا العودة للساحة مرة أخرى.

كشفت مصادر تابعة لمجلة "ديكان كرونكيل"، أن النجمة الهندية تعمل حاليًا على فيلم جديد سيقدمها للشاشة مرة أخرى بعد غياب دام 11 عامًا.

ويبدو أن شيلبا تنوي العودة بقوة، حيث ذكرت مصادر للصحيفة أنه بالإضافة إلى فيلمها الجديد والذي لم يُكشف عن اسمه، من المقرر أن تظهر النجمة في دور خاص أو كضيفة شرف في فيلم "دوستانا 2" Dostana 2.

وفي حين أن بعض التقارير سلطت الضوء على ظهور شيلبا في فيلم لم يحدد اسمه من بطولة الممثلة يامي غوثام، إلا أنه لم يصدر تأكيد على هذا الخبر حتى الآن.

ويجدر بالذكر أنه في لقاء صحفي حديث، أعربت شيلبا عن اشتياقها للتمثيل مرة أخرى وقالت: "عُرض عليّ 5 سيناريوهات، ولازلت لم أقرر ما إذا كنت أريد المشاركة في أكثر من عمل في نفس الوقت، لأني مشغولة فعلًا حاليًا. وبالتأكيد سأشارك في فيلم قريبًا".

هذا وكان أخر ظهور سينمائي لشيلبا في عام 2008، في أغنية "شت آب آند باونس" Shut Up And Bounce لفيلم "دوستانا".

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