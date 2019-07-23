عامر خان يكشف عن مشاركته في الفيلم الشهير "فورست غامب" بالنسخة الهندية! (تفاصيل)

بعد الفشل الذريع الذي واجهه النجم الهندي عامر خان في آخر أفلامه "Thugs of Hindostan"، يعمل الآن على التحضير لفيلمه الجديد بعنوان "Lal Singh Chaddha"، ومن المتوقع أن يجذب هذا العمل أنظار العديد من متابعي السينما الهندية لعدة أسباب.

وبحسب التقارير، فإن الفيلم الجديد مأخوذ بالكامل من الفيلم الهوليوودي الشهير "فورست غامب" للنجم توم هانكس، وسيتم إعادة تصوير القصة كاملة ولكن هذه المرة بالنسخة الهندية، ودور البطولة سيكون من نصيب نجم بوليوود عامر خان.

ومن المقرر أن يخوض عامر خان في نظام حمية غذائية لخسارة أكثر من 20 كيلو من وزنه حتى يصبح مناسبًا للدور، ويشاركه في العمل النجمة كارينا كابور والفيلم من إخراج ادفيت تشاوهان، من المقرر أن يتم عرضه في موسم أعياد الميلاد في عام 2020.

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