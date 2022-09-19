وفاة الملكة إليزابيث تكلف بريطانيا مليارات الدولار .. من يتحمل هذه التكاليف؟

كشفت مصادر صحافية عديدة مقربة من العائلة المالكة بان وفاة الملكة اليزابيث كلفت الدولة مبالغ باهظة تصل إلى مليارات الدولارات، ويؤثر هذا الأمر على شعبية العائلة المالكة ذلك لأن توقيت الجنازة جاء في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد البريطاني الذي يعاني في الفترة الأخيرة.

تكاليف جنازة الملكة اليزابيث

كشف ضابط أمن بريطاني سابق بانه من المقدّر أن تكلّف جنازة الملكة اليزابيث أكثر من 9 ملايين جنيه استرليني وذلك خلال اليوم الاثنين فقط من يوم الجنازة الرسمية، هذا دون التطرق إلى تكاليف الوفاة من اليوم الأول حتى الجنازة.

وبحسب عدد من الصحف العالمية فإن هذا الرقم الكبير لا يغطي الاستعدادات الأمنية والحفل الرسمي لأفراد العائلة المالكة ونعش الملكة، بالإضافة الى تكاليف الضيوف والقادة الذين حضروا إلى الجنازة، إلا أن المبلغ شكل صدمة كبيرة للشعب البريطاني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها.

ووفقاً لمصادر بريطانية عديدة فإن وفاة الملكة كلّف ما يقارب حوالي 6.9 مليار دولار والتي شملت من ضمنها تكاليف الجنازة وتتويج الملك تشارلز ونفقات جميع التغييرات التي حدثت في البلاد من بينها وثائق السفر والعملات.

وأشار الكثير من الخبراء الاقتصاديين بان فترة الحداد كان لها الاثر السلبي الكبير على الاقتصاد البريطاني، بالإضافة الى تعطيل الأنشطة الاقتصادية يوم الجنازة الرسمية التي زادت من سوء الوضع.

كيف تم تغطية تكاليف الوفاة والجنازة؟

عادة ما يتم تغطية هذه التكاليف من خلال الضرائب التي يدفعها الشعب، بالإضافة الى أن وزارة الخزانة البريطانية تمنح العائلة المالكة منحة مالية لأداء الواجبات الملكية ولكنها لا تغطي تكاليف الأمن.

ويثير هذا الأمر استياء كبير بين الشعب البريطاني، لا سيما انه يرى ان الشعب أحق بالضرائب التي يدفعها.