هاندا ارتشيل وردة فعل غريبة نحو اخبار ابنة مرض ابنة شقيقتها

تصدّرت ابنة شقيقة النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة منذ الاعلان عن اصابتها بمرض السرطان.

عائلة الطفلة أيلين مافي يلدرم تشارك فيديوهات وصور مؤثرة

يشارك والد الطفلة الصغيرة أيلين مافي يلدرم الكثير من الصور والفيديوهات التي تجمعه بالطفلة، كاشفًا عن دعمه الشديدة لها وتفاعل الطفلة.

كما كشفت الصور والفيديوهات على الوضع الصحي للطفلة الصغيرة التي تم إعلان اصابتها بالسرطان منذ مدة قريبة، ونشر يلدرم عبر ستوري حسابه في انستغرام فيديو يجمعه بابنته على السرير خلال حوار مؤثر يجمعهما.

كما يشارك باستمرار فيديوهات وصور تجمعه بالطفلة مؤكدًا بهم حرصهم على مساندة طفلتهم بمرضها.

ردّة فعل هاندا ارتشيل غير المتوقعة

بالرغم من ان علاقة النجمة التركية هاندا ارتشيل بابنة شقيقتها قوية جداً وكانت دائماً ما تشارك العديد من الصور التي تجمعها بها، إلا أن هاندا ومنذ اعلان عن مرض ابنة شقيقتها لم تخرج بأي تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقف الأمر هنا حيث انه وبردّة فعل غريبة منها وفي الوقت التي تحرص عائلة الطفلة الصغيرة على نشر العديد من لالصور والفيديوهات، قامت هاندا بحذف جميع الصور التي كانت تجمعها بابنة شقيقتها مافي عبر حسابها الخاص على "انستغرام" خلال رحلتهما الاخيرة الى اليونان.

وأثار تصرف الفنانة التركية العديد من التساؤلات حيث راى البعض ان هذه طريقتها في التعبير عن حزنها وان لكل انسان أسلوبه في التعبير، فيما تساءل البعض عن سبب حذف الصور.