توجيه اتهامات للفنانة نوال الكويتية بالإساءة للدين المسيحي..وهكذا بررت الأمر!

أثارت الفنانة نوال الكويتية الجدل حولها يوم أمس، وذلك بعد نشرها على تويتر صورة للوحة فنية تحمل إساءة للدين المسيحي.

وبعد أن حدثت ضجة حول الأمر، لم تتردد الفنانة نوال بحذف ما نشرته، مؤكدة أنها نشرت اللوحة بعد إعجابها بها كونها تجمع العديد من نجوم الفن، ولكن عندما اكتشفت أنها تحمل إساءة لرمز ديني حذفتها على الفور، وذلك من باب احترامها للديانات والطوائف كافة.

واعتذرت نوال الكويتية من خلال تغريدة وقالت: "أنا شفت صورة وأعجبتني كونها تجمع الفنانين، ولما اكتشفت إنها تحمل رمزا دينيا على طول تراجعت لأني أكيد أحترم كل الديانات وكل الطوائف وكل البشر بألوانهم".

وأضافت: " وهذا معروف عني وأعتذر لكل من أساء الفهم لأني إنسانة مسالمة وأحب الناس وأحب السلام".

انا شفت صوره واعجبتني كونها تجمع الفنانين ولما اكتشفت انها تحمل رمز ديني علي طول تراجعت لاني اكيد احترم كل الديانات وكل الطوائف وكل البشر بألوانهم وهذا معروف عني واعتذر لكل من ساء الغهم لاني انسانه مسالمه واحب الناس واحب السلام #نعيش_في_السلام — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) June 16, 2020

وعلى الرغم من أن الفنانة نوال الكويتية اعتذرت وحذفت ما نشرته، إلّا أن البعض واصل انتقادها لنفس السبب، فجاء الدعم من صديقتها الفنانة أحلام التي كتبت تعليقًا على الموضوع وقالت: " ردت عليهم وطوت الصفحة والمصيبة إن كل اللي كتبوا عن هالموضوع يعرفون إنها مستحيل تقصد إساءة.. محشومه يا أم حنين".

ردت عليهم وطوت الصفحه والمصيبه ان كل اللي كتبوا عن هالموضوع يعرفون انها مستحيل تقصد اساءه محشومه يا ام حنين 🙏🏻 https://t.co/fzzLWK9mun — #ساعة_الصفر AHLAM🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) June 16, 2020

يشار إلى أن اللوحة التي أثارت الجدل وعرضت نوال الكويتية للهجوم، هي لوحة تم نشرها من قبل ناشطة على تويتر تدعى منى زهني، ويظهر فيها مجموعة من نجوم الفن مثل أم كلثوم والعندليب وغيرهم قامت بتسميتها بـ"الأغنية الأخيرة"، تمامًا مثل فكرة لوحة "العشاء الأخير " والتي تعرف بأنها للسيد المسيح وتلاميذه.

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