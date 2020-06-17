هيفاء وهبي تكشف المخفي في قضية زواجها من محمد وزيري!

أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي سلسلة تغريدات عبر حسابها في تويتر حول قضية زواجها من مدير أعمالها محمد وزيري.

بدأت هيفاء الحديث: "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة اثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الاسرة حضر المحامين و لم يبرز محاميه اي مستند رسمي ولاحتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !! القاضي رد ان السرقة مش صلاحيات محكمة الاسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم ،وتأجلت لليوم".

بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة اثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الاسرة

حضر المحامين و لم يبرز محاميه اي مستند رسمي ولاحتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !! القاضي رد ان السرقة مش صلاحيات محكمة الاسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم ،وتأجلت لليوم 🙂 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 16, 2020

وتابعت في تغريدة أخرى "واليوم حضر المحامين وتقدم محاميه.. بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج.. طعن محاميّ الخاص بصحة الورقة المزورة وطلب اصل العقد فرد محاميه ان الاصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حاليا (وهو اصلا واقف برا مع اخوه وشاهد الزور التالت ) وعلشان بجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة"

واليوم حضر المحامين وتقدم محاميه

بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج

طعن محاميّ الخاص بصحة الورقة المزورة وطلب اصل العقد فرد محاميه ان الاصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حاليا (وهو اصلا واقف برا مع اخوه وشاهد الزور التالت ) وعلشان بجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة 😂 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 16, 2020

أما فيما يتعلق بقضية السرقة، فقد علقت: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماوالأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة"!

تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماوالأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 15, 2020

يذكر أن القصة كانت قد بدأت بعد أن اتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق بسرقة "4 مليون دولار" بعد أن إستغل التصريح الممنوح منها وحول المبالغ المالية من الحفلات التي أحيتها والمسلسلات إلى حسابه الخاص.

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