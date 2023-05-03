توفيق عبدالحميد يشكو بعد سقوطه على ظهره.. ويثير قلق متابعيه

أثار الفنان المصري توفيق عبدالحميد قلق متابعيه على صحته، بعد مشاركته سلسلة منشورات يشكو فيها من الألم.

توفيق عبدالحميد يشكو الألم

شارك عبدالحميد عبر حسابه في "فيسبوك" مقطع فيديو مجتزأ من فيلم "فيلم زوربا اليونانى"، وأرفقه بتعليق: "لحياة كما اتمناها.. نفسى اخف واتعافى واسافر مكان زى ده وارقص مع الناس فى الشارع واصرخ من السعادة واكل سندوتشات من عربية فى الشارع واقعد على الرصيف اشرب حاجة ساقعة ويا سلام لو".

وبرر الفنان أسلوبه العصبي في منشور آخر، يكشف من خلاله وقوعه مجددًا على ظهره، وكتب: "للأسف انا وقعت تانى على ضهرى وتعبان جدا والم الضهر قاسى ومخلينى عصبى عفوا اذا حد فهم كلامى غلط يعز عليا زعلكم معلش غصب عنى".

وأشار عبدالحميد أنه استهان بالأصوات والآهات التي كان يصدرها جسده، قائلًا: "ارهقته بشدة لم اعتنى به كما يجب نبهنى بصوت خفيض ولم اكترث ثم بدا الصوت يرتفع إلى أن وصل إلى حد الصراخ عن جسدى اتحدث عبرة لمن يعتبر".

وأعرب النجم الكبير عن سعادته وارتياحه بالتنفيس عما بداخله مع جمهوره، داعيًا لهم بالصحة والسعادة، وكتب: "حلوة الفضفضة مع من تحب وانتم من احب.. متعكم الله جميعا بالصحة والستر وراحة البال..وصبحكم بكل الخير".

وتملك الفنان شعور الاشتياق والحنين لمكان نشأته في القاهرة، وكتب في تدوينة أخيرة: "دائما وابدا انا فى حالة وحشة وحنين ل شبرا الحنونة الودودة الطيبة.. واسكندرية الشقية العفية المبهجة".



