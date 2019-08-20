بكاء النجم توفيق عبد الحميد خلال تكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري

حل الفنان المعتزل توفيق عبد الحميد ضيفًا على المهرجان القومي للمسرح المصري في حفل افتتاح الدورة الـ12 برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتم تكريمه خلال المهرجان تقديرًا له ولأعماله الفنية المميزة التي قدمها خلال مشواره الفني في عالم الدراما والسينما المصرية.

وبعدما تم تكريمه، بكى الفنان توفيق عبد الحميد على المسرح متأثرًا بالتقدير والإشادات التي تلقاها على إخلاصه سابقًا في عمله وإثرائه للسينما من خلال أدواره التي كان يوصّل من خلالها أي رسالة بكل صدق، وعلق على هذا الحدث بحسب صحيفة الوطن وقال:

"لم أكن متابعاً جيداً للسوشيال ميديا، ولكنني سعيد بكل هذه الحفاوة، فأن يمنحني الله حب الناس واحترامهم وتقديرهم هذا يعتبر شيئاً كبيراً بالنسبة لي، ولا يعادله أي من كنوز الدنيا، ويعتبر فضلاً وخيراً، فإنني من يوم التكريم أشعر بسعادة بالغة لا يتخيلها أحد، فتعتبر تلك الجائزة من أكثر الجوائز القريبة لقلبي".





وعن قراره باعتزال الفن علق قائلًا: " قررت العودة عن قراري باعتزال الفن، ولكن ظروفي الصحية أحالت ذلك، أنا مصاب بانزلاق غضروفي، الجلوس والوقوف ويسبب لي آلاما شديدة".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: