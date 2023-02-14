توقعّات باستغلال الأمير هاري وميغان ماركل عيد الحب للإعلان عن مفاجأة صادمة

زعمت تقارير صحفية عالمية مرتبطة بالاخبار الملكية بان الثنائي الملكي السابق "الأمير هاري " وزوجته "ميغان ماركل" سيستغلّان يوم الحب للإعلان عن مفاجاة صادمة.

مفاجاة الأمير هاري وميغان ماركل في عيد الحب

توقعّت العديد من المصادر بان يقوم الامير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية المعميغان ماركل باستغلال يوم الحب للاعلان عن حمل ميغان بطفلهما الثالث، وذلك بعد ان قامت ميغان في وقت سابق بإعلان قدوم طفلتهما الثانية ليلي بيت في يوم الحب.

وأكّد مصدر مقرب من هاري بأن يوم الحب هو يوم مميّز بالنسبة له ولزوجته ميغان ماركل خاصة وان الأميرة الراحلة ديانا قامت بالإعلان عن حملها بالامير هاري في يوم الحب عام 1984.

ميغان وهاري يريدان توسيع عائلتهما

بالرغم من ان الثنائي الملكي "الامير هاري وميغان ماركل" قد صرّحا خلال وقت سابق بان طفلين هو الحد الأقصى لعائلتهما، إلا أنهما تراجعا عن هذا الأمر، وكشفا عن رغبتهما بزيادة أفراد أسرتهما.

وأضافت هذه المصادر بأن الأمير هاري وميغان ماركل يسعيان الى توسيع عائلتهما، حيث أنهما يرغبان في ان يصبح لآرتشي وليلي بيت شقيق آخر.

الأمير هاري يثير الجدل بمذكّراته

يشار بان الأمير هاري كان قد أثار الجدل بعد أن أصدر خلال وقت سابق مذكّراته الشخصية والتي أفشى فيها العديد من الاسرار والفضائح الملكية، كما اتهم العائلة المالكة بالعنصرية اتجاه زوجته ميغان ماركل.

بالاضافة الى انه ذكر فيها تفاصيل حياته الشخصية وخاصة فترة المراهقة والفضائح التي تعرّض لها.