توقيف هيا الشعيبي والتحقيق معها بسبب إلهام الفضالة.."حسافة على العشرة"!

أعربت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي عن استيائها بعد رفع صديقتها وزميلتها الفنانة إلهام الفضالة دعوى قضائية ضدها، وأشارت أنها نادمة على صداقتهما وما قدمته من تضحيات لها.

شاركت هيا الشعيبي متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو كشفت من خلاله رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضدها، وقالت: "اللي كانت صديقة عمري رفعت علي قضية واستدعوني، يا جماعة الخير يلي بيته من زجاج لا يحذف الناس من صخر".

واتابعت: "انا ما اعرف ويش أقول، بس حسافة على العشرة، حسافة على التضحيات، حسافة على كل يلي سويته.. يعني ما أدري شو أقول، بس يعني الكلام جاي بس نقول ان شاء الله".

وأشارت الشعيبي أنها لا تشعر بالصدمة لحركة الفضالة، وخاصة بعد الخلافات المشتعلة بينهما في الآونة الأخيرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو واستهجنوا رد فعل الشعيبي وخاصة بعد تعليقاتها السلبية والساخرة حول زواج صديقتها الفضالة مع الممثل شهاب جوهر، فكتبت إحداهن: " استغفر الله ناس غريبه تبي تاكل بحقك وتظلمك وتأذيك ولا تبيك اطالب بحقك، عجيب امركم".

وعلَّق آخر: "ياليل جاية تقول يا حسافة ع العشرة بعد ما سفلت فيها لك اكثر من شهرين وانتي مستلمتها وتتكلمي عنها وما قصرتي والحين تقولي العشرة انقلعي بس".

مها محمد ودعوى قضائية ضدها

وفي وقت سابق، تفاجأت الفنانة الكويتية مها محمد من رفع مواطنتها الفضالة قضية ضدها، حيث تلقت اتصالات من الجهات المختصة تطلب منها القدوم لمتابعة مجريات القضية.

وشاركت محمد فيديو تعرب في عن صدمتها لمثل هذا التصرف، وأشارت إلى أنها واثقة ومؤمنة بالقضاء الكويتي النزيه قائلة: "شكرًا للمباحث الجنائية والجرائم الالكترونية وجميع المتواجدين بها..شكرًا لكم وألف تقدير واحترام موجه لكم مني على ذوقكم ورقيكم واستقبالكم هذه ديرتنا الحمد الله قضائنا نزيه".

وأكَّدت مها أنها واثقة من نفسها فلم تقدم على شتم أو تجريح أي شخص على الإطلاق ولم تعني أي شخص بالتحديد.