مها محمد غاضبة لرفع الهام الفضالة دعوى قضائية ضدها.. "مؤمنة بالقضاء النزيه"

تفاجأت الفنانة الكويتية مها محمد من رفع مواطنتها إلهام الفضالة قضية ضدها بعد تلقيها اتصالات من الجهات المختصة تطلب منها القدوم لمتابعة مجريات القضية.

وشاركت مها محمد متابعيها عبر حسباها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تعرب من خلاله عن صدمتها لما أقدمت عليه إلهام الفضالة، وأشارت إلى أنها واثقة ومؤمنة بالقضاء الكويتي النزيه، وقالت: "شكرًا للمباحث الجنائية والجرائم الالكترونية وجميع المتواجدين بها..شكرًا لكم وألف تقدير واحترام موجه لكم مني على ذوقكم ورقيكم واستقبالكم هذه ديرتنا الحمد الله قضائنا نزيه".

وأكَّدت مها أنها واثقة من نفسها فلم تقدم على شتم أو تجريح أي شخص على الإطلاق ولم تعني أي شخص بالتحديد.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للرد على فيديو مها، فكتبت إحداهن مستهجنة: "كم مره قالت قضائنا نزيه .. بعد ما تحرشت بالهام توها عرفت القضاء النزيه".

وكتب آخر مدافعًا عن الفضالة: "سبحان الله بعض النسوان اضباع كل الموضوع طلعت الهام الفضاله بهدووء وقالت تزوجت ابعرف وش وضع هالنسوان اللي قامت قيامتهم هي قالت تزوجنا انا وزميلي ماسبت احد ماتعرضت احد ماقذفت ماتدخلت بحيات احد ايش اللي حارق رزهم ايش اللي طير عقولهم ابي احد يفهمني من جاب سيرتهم هذيل يا الله صدق المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".

الهام الفضالة وشهاب جوهر يرفعان دعوى قضائية ضد المسيئين

وسابقًا، قررت إلهام الفضالة وزوجها الممثل الكويتي شهاب جوهر اللجوء للقضاء لمحاسبة المسيئين لهما عقب إعلان زواجهما، وكشفا عن نواياهما لمقاضاة عدد من المشاهير على خلفية الهجوم الذي تعرضا له بعد زواجهما المثير للجدل.

ورغم انهما لم يذكرا اسماء الشخصيات المعنيين بالدعوى القضائي، إلَّا أن مها محمد كانت تدرك أنها المعنية بالقضية فخرجت عن صمتها ووجهت رسالة لوم لالفضالة عبر حسابها الخاص، وقالت: "إذا هي فعليا رافعة عليا قضية فبقولها ليش حبيبتي ترفعي عليا قضية، إيش شوفتي مني يا روحي علشان ترفعي عليا قضية! ليش حبيبة قلبي! هذه آخرة العشرة! هذه آخرة العيش والملح بينا وبين بعض.. مصورين آخر مسلسل مع بعض ومسافرين وكل شيء الدنيا طيبة.. فيه شيء في قلبك من ناحيتي الأمور طيبة.. وزوجك شهاب بيكلمني وبيتسولف مع زوجي ويخرجون.. وأنا ما أفهم إيش حقيقة القضية بدي أفهم بس".

وأشارت محمد أن الفضالة حاولت استبعادها من أعمال فنية كثيرة، حتى أنها لم ترد انضمامها لمسلسل "روتين" عام 2018 لكن المخرج رفض الانصياع لمطالبها.

وقالت: "يعني بني آدمة قاعدة لليوم تشيل اسمي وتقطع رزقي، والحمد لله أنا ماني بحاجة، بعيش حياتي وبعمل شوبينج أنا ماني بحاجة للتمثيل على فكرة وعندي سنابي كافيني ومتابعيني مو بحاجة التمثيل مع احترامي له واحترامي للجميع.. هذه الفنانة تعرض على المنتج أن تخفض أجرها وتفعل أي شيء في مقابل ألا تكون هي موجودة في العمل".