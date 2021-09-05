تولين البكري تصدم الجمهور بالتغيير الكبير في ملامحها بسبب التجميل!

تناقلت المواقع والصفحات الفنية فيديو جديد للممثلة السورية تولين البكري كانت قد شاركته عبر حسابها الرسمي في انستقرام.

تولين ظهرت في الفيديو وهي تطلب المساعدة من الجمهور والأصدقاء حتى تتمكن من إيجاد منزل لأنها تقيم حالياً في أحد الفنادق والذي وصفته بأنه غير مريح ومليء بالجرذان. ولم تتطرق تولين البكري إلى ما يحدث معها تحديداً وحول أين كانت تقيم سابقاً أو حتى ما إذا كانت قد خسرت منزلها بطريقة معينة.

تركيز الجمهور لم يكن على إستغاثة تولين البكري، بل على صدمة التغيير في شكلها لدرجة أن البعض لم يتعرف عليها بسبب خضوعها لتجميل الشفاه، الأنف وحتى معالم الوجه أو النحت تحديداً. التعليقات والتي تم تداولها على صُورة الممثلة السورية كانت كالتالي:

"يا ويلي ليه كذا سوت بنفسها كانت تهبل"... وتابع آخر "يا سبحان الله جمالها قبل فيه براءه وجاذبيه كيف الحين صار وجهها مضلع".. وجاء في تعليق آخر "عندها مصاري عشان تعمل عمليات التجميل وماعندها عشان تشتري بيت كميه النفاق لي فيهم"...وأضاف آخر "طب ما قبل كانت قمر اهو..هو لازم كل المشاهير يبقوا نفس الوش؟".

زيجات تولين البكري !

الممثلة السورية كانت قد واجهت الكثير من المواقف الصعبة في حياتها أولها كان بزواجها بعمر الـ 16 وتعرضها للضرب والإهانة إضافةً إلى منعها من ممارسة أي عمل تحبه طوال 13 عاماً قبل أن ينتهي الأمر بهروبها وترك أولادها الثلاثة خلفها.

تولين كانت قد أُصيبت بحالة اكتئاب شديدة استمرت لعامين بعد أن تم منعها من رؤية أولادها بسبب والدهم المُتحكم. من بعدها دخلت تولين بعلاقة عاطفية مع الشاب "مجد بدرو" وتكللت بالزواج، وعندما حاول أن يطلبها بشكل رسمي وعلني رفضت عائلته ذلك بحكم أنها مطلقة لينتهي الأمر بـ الإنفصال وإجهاض طفل عمره ثلاثة أشهر.

البكري منذ أشهر قليلة كانت قد أعلنت أنها بصدد دخول القفص الذهبي برفقة رجل الأعمال "عبد اللطيف شرف" إلى أنها لحد الآن لم تعاود التطرق للموضوع وعلى ما يبدو أن الإنفصال قد تم بينهما.

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