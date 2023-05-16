تيما الشوملي تعلن انتهاء تصوير "فتيات الروابي للبنات".. أحداث أكثر خطورة

أعلنت الفنانة والمخرجة الأردنية تيما الشوملي انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات".

انتهاء تصوير مدرسة الروابي

وشاركت تيما عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس التصوير، مُشيرةً إلى أنهم متواجدين في مدرسة الروابي للبنات، حيث أنه اليوم الأخير لفريق التصوير الرئيسي، بعد رحلة تصوير استمرت لـ60 يومًا.

وأوضحت أن عملية تحضير العمل استغرقت 6 أشهر، كما مرحلة الكتابة امتدت على مدار أكثر من عام وما تزال العملية مستمرة.

تيما الشوملي تشوق المشاهدين

وشوقت تيما المشاهدين للموسم الثاني من المسلسل واصفةُ إياه بـ"الخطير"، فمن منظورها سيفتح العمل آفاقًا جديدة، وقالت: "كتير متحمسة أشوف ردود أفعال الناس على هذا الموسم لأنه متأكدة رحي يتفاجأوا، وأي شي بتتوقعوا رح يصير ما رح يصير".

مس عبير تكشف خبرًا مهمًا

ونشرت منصة "نيتفلكس مينا" مقطع فيديو طريف لأحد شخصيات العمل "مس عبير"، تقوم بتصويرها إحدى الطالبات فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وأرفقته بتعليق: "ميس عبير عندها خبر حلو للطالبات النجيبات".

وكشفت مس عبير أن لديها خبرًا مهمًا، قائلة: "الخبر الجيد، اليوم رايحيين نختم تصوير آخر مشهد من مدرسة الروابي للبنات الموسم الثاني".

مسلسل مدرسة الروابي الموسم الأول

الجدير بالإشارة إلى أن العمل بعد التجربة الاولى للدراما الأردنية في مجال صناعة المسلسلات القصيرة عبر منصة نتفليكس، حيث يتألف المسلسل من 6 حلقات.

ويروي المسلسل قصة "مريم" والتي لها صديقة وحيدة في المدرسة وهي دينا )يارا مصطفى( الفتاة الإيجابية والمرحة، وتتعرض "مريم" للتنمر من قبل "ليان" (نور طاهر)؛ مما يدفعها للذهاب للمديرة "فاتن" (نادرة عمران) والتي تكون على علاقة جيدة مع "ليان"؛ لأنها ابنة مسؤول مهم وتخبرها عن هرب "ليان" أكثر من مرة من الباص لمقابلة حبيبها.

وتقرر "ليان" الانتقام من مريم بمساعدة صديقتيها "رقية" (سلسبيلا) و"رانيا" (جوانا عريضة)، وتستدرجان مريم إلى مكان بعيد ويضربونها بطريقة وحشية تتسبب بذهابها إلى المستشفى.

وخلال أحداث العمل وبسبب بعض التفاصيل تتراجع "نوف" عن الانتقام هي و"دينا"؛ لتقرر "مريم" الاستمرار وحدها، وبعد انتقامها من "رقية" و"رانيا" تقرر الانتقام من "ليان" والمديرة "فاتن".

وينتهي المسلسل بمحاولة شقيق ليان قتلها بإطلاق الرصاص عليها، بعدا كتشاف تواجدها مع زميلها في المدرسة في أحد الشالهات البعيدة.







