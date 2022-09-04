تيفاني هاديش تواجه اتهامات بالإساءة الجنسية لأطفال.. وتفاصيل صادمة

تواجه النجمة العالمية "تيفاني هاديش" دعوى قضائية في محكمة لوس أنجلوس العليا هي وزميلها النجم الكوميدي "أريس سبيرز" وذلك بتهمة الإساء الجنسية خلال فترة مراهقتهما.

تيفاني هاديش وتفاصيل تهمة الاستاءة الجنسية

تقدّم شخصان باسمان مستعاران وهما "جين دو و جون دو" حيث أن الشقيق يبلغ من العمر 17 عاماً أي أنه ما يزال قاصراً، دعوى قضائية ضد النجمة العالمية تيفاني هاديش وزميلها النجم أريس سبيرز.

وزعم الثنائي بأن النجمين العالمين أرغما هذان الشخصان على تصوير تمثيليات ومقاطع فيديو اباحية للاطفال وصريحة جنسياً"، كما أكّد المدعوان جون وجين بأنهما تعرفا على تيفاني هاديش وأريس سبيرز من خلال والدتهما، حيث وصف تيفاني بأنها صديقة قديمة للعائلة.

وجاء في الدعوى القضائية بأن تيفاني وسبيرز استغلّا الطفلين حينما كانا يبلغان من العمر 7 سنوات و 14 عام، حيث أن الحادثة وقعت قبل عشرة اعوام من الوقت الحالي، وقاما بالاعتداء عليهما جنسياً.

واستخدم النجمان العالميان العنف الجنسي مع الطفلين وأجبراهما على الظهور في الفيديو وهما يرتديان الملابس الداخلية الجنسية.

فيديو جنسي للطفلين

وُجد المقطع الفيديو الجنسي على موقع الفيديو الكوميدي Funny Or Die، بالإضافة الى أماكن عديدة أخرى على الويب.

وأكّد متحدث باسم الشركة في بيان نشره على الإذاعة الوطنية بأن هذا الفيديو مثير للإشمئزاز للغاية ولم يقوم بانتاج هذا المحتوى أبداً، وقال المتحدّث باسم الشركة: "لقد تم تحميل الفيديو على الموقع كمحتوى ولم نشارك في تطويره أو تمويله أو انتاجه، وفور علمنا بوجوده تمت ازالته عام 2018".

ردّة فعل تيفاني هاديش

أكّدت محامية النجمة العالمية "تيفاني هاديش" بان النجمة تحاول تجاهل هذا الموضوع باعتبارها اتهامات مزيفة حيث إن والدة المدّعين تحاول تشويه سمعة النجمة منذ سنوات.

وقالت المحامية بأن هذه الادّعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث وبعد اثبات أن هذه المزاعم غير صحيحة سيواجه الاثنان عواقب هذا الأمر".