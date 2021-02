تيفاني هاديش تتحوَّل إلى راقصة تعري في تحدي "الخيال" على TikTok..

جن جنون رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تحدي "الخيال" على تطبيق "تيك توك" الذي تنطوي فكرته على أن يتحوَّل الشخص من حالة إلى حالة أخرى أكثر إثارة عبر تغيير الإنارة إلى الأحمر عن طريق استخدام إحدى الفلاتر التي يوفرها التطبيٌ، ثم تبدأ بالرقص والتمايل بإثارة.

وبما أن النجمة الكوميدية "تيفاني هاديش" إحدى الشخصيات المثيرة للجدل بتصريحاتها وحركاتها البذيئة، قررت المشاركة برفقة حبيبها "كومون".





في بداية الفيديو تظهر "هاديش" مُرتديةً بليزر أحمر اللون وغطَّت شعرها بقبعة للشعر، بينما تمايلت في محاولة إثارة فضول متابعيها لمعرفة ما ترتديه أسفل السترة على أنغام الأغنية الكلاسيكية Put Your Head On My Shoulder، وبعد ثوانٍ قليلة تطفأ الأنوار وتتحوَّل إلى الأحمر وتبدأ ترقص بإثارة على أغنية Streets كراقصة تعري.

وبعد ثوانٍ أخرى، ينضم لها حبيبها ويبدأ يداعبها، لكن نهاية الفيديو كانت مضحكة بعد سقوط شعرها المستعار.

وشاركت "هاديش" مقطع الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وحصد أكثر من 1.5 مليون إعجاب وآلاف التعليقات.

