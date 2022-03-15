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تيم حسن ووفاء الكيلاني يثيران غيرة الفتيات بصورة تجمعهما.. والأخيرة تظهر دون مكياج!

منشور 15 آذار / مارس 2022 - 07:01
تيم حسن ووفاء الكيلاني
تيم حسن ووفاء الكيلاني

يحاول الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني إبعاد حياتهم الشخصية عن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فنادرًا ما ينشران صور تجمعهما عبر حساباتهما الشخصية.

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وصدم تيم حسن متابعيه حينما نشر صورة تجمعه بوفاء الكيلاني عبر حسابه على "إنستغرام"، مُرفقًا إياها بتعليق بسيط جاء على شكل إيموجي "قلب"، كدليل على حبه الكبير لها.

 

وبدا واضحًا أن الصورة عفوية للغاية، فقد ظهر تيم بلحية غير مهندمة وشعر فوضوي وجاكيت ضخم باللون الزيتي. بينما أطلَّت وفاة دون مستحضرات تجميل على الإطلاق، وارتدت جاكيت فضفاض أسود.

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وانهالت التعليقات على صورته واشتعلت غيرة الفتيات، فكتبت إحداهن: "ويت انا ليه عم ارجف ، ريلآكس يا انااا".

وعلَّقت أخرى: "وفاء اللي شافطه حظوظنا ي بنات".

وأثنى الجميع على شكل وفاء دون مكياج، فكتبت إحداهن: "وفاء من دون ميكب بيبي بيبي بيبي".

كلمات دالة:تيم حسنوفاء الكيلانيانستغرام

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