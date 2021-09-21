تيم حسن يشوق متابعيه لـ"الهيبة الجبل".. والمتابعون غاضبون من اقحام تنظيم داعش في الأحداث!

بعد طول انتظار، أعلن النجم السوري تيم حسن عودة الهيبة من جديد في جزئه الخامس والأخير، وعرضه قريبًا خارج الموسم الرمضاني على منصة "شاهد.نت".

شارك تيم حسن متابعيه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورة من كواليس العمل أرفقها ببيان يكشف فيه عودة الهيبة قريبًا، وكتب: " بالعادة رمضان موسم المسلسلات، وبفضلكن الهيبة غيّر هالقاعدة ..شكرا يا احلى ناس.. انتظرونا قريبآ مع الجزء الخامس".

ويتناول العمل الدرامي المنتظر وجود تنظيمات متطرفة كتنظيم داعش في محاولة لمقاربة الواقع قليلًا للأحداث، حيث يتواجد التنظيم المتطرف في مناطق الجرود الجبلية، التي تدور فيها بعض أحداث الهيبة، باعتبارها أرض خصبة لتهريب السلاح.

ويسلط العمل الضوء على وجود تلك التنظيمات المتطرفة في المناطق النائية التي تعتبر بعيدة عن سيطرة المحكمة الدولية، ما يؤدي إلى وقوع اشتباكات بينها وبين عصابات أخرى خارجة عن القانون.

وأشار منتج العمل صادق الصباح سابقًا أن العمل سيتحدث عن كيفية وصول رجالات مثل شيخ الجبل إلى مراكز حساسة في الدولة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق، وانقسمو بين متحمس للجزء الجديد ومنتقد للعمل، فعلَّق أحدهم: " هلا للامانه هني بكلً لاجزاء حاولو يقاربو الواقع بس لمشكله بلطريقه لاستعراضيه ولبينيه الدراميه الرخوة".

وكتب آخر: " والله عرفانين كيف يكسبو مشاهدات لان المشاهد العربي ما عاد يعجبو الا العنف والسلاح والاشتباكات والاكشن".

وعلَّق آخر منتقدًا على تناول تنظيم داعش في العمل: " هاد يلي كان ناقص ٥ سنين من الرسائل الدموية والعنف والقتل والمفردات الغير لائقة انو تنحكى كمان داعش!! خلو يخلص الخامس ويتسكر الهيبة ونشوف اعمال جديدة ترجع اسم تيم متل قبل لأن صراحة اخطاء ما بتمرق".

وكتب آخر: " عجييييب داعش ارهاب بس عصابة جبل مالها ارهااب ، حاج تدخلوا داعش بالدراما قرفناها و قرفنا السيناريوهات تبعيتها اللي ما بتشبه الواقع بشي ، ذريعة ليحطوا الاسلام بالصورة اللي بدهم اياها ."

يجدر الإشارة إلى الهيبة الجبل من بطولة عبد المنعم عمايري، وإيميه صياح، وتيم حسن، ومنى واصف، وروزينا لاذقاني، وعبدو شاهين وغيرهم.

والجدير بالذكر أن بعد انتهاء المسلسل، سيبدأ التحضير لفيلم سينمائي عن "الهيبة".

يجدر الإشارة إلى الهيبة الجبل من بطولة عبد المنعم عمايري، وإيميه صياح، وتيم حسن، ومنى واصف، وروزينا لاذقاني، وعبدو شاهين وغيرهم.

والجدير بالذكر أن بعد انتهاء المسلسل، سيبدأ التحضير لفيلم سينمائي عن "الهيبة".