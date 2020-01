تيم حسن يعيد فتح جروح ملكة جمال الكون "جورجينا رزق"!

الممثل السوري "تيم حسن" يستعد لبطولة عمل جديد يروي قصة القائد الراحل "أبو علي حسن سلامة" وهو الزوج السابق لملكة جمال الكون "جورجينا رزق" ⚡ @taimhasan #تيم_حسن #علي_حسن_سلامة #جورجينا_رزق #سوريا #لبنان #عرب #مشاهير #إغتيال

