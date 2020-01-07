تيم حسن يعيد فتح جروح ملكة جمال الكون "جورجينا رزق"!

يستعد الممثل السوري تيم حسن لتقديم عمل جديد سيحمل بصمة مهمة ومختلفة في مسيرته التمثيلية.

الدور الجديد الذي سيقدمه تيم هو شخصية القائد الراحل "أبو علي حسن سلامة" الذي تم اغتياله بسيارة متفجرة أودت بحياته إلى جانب مجموعة من مرافقيه. القائد الراحل "أبو علي" هو الزوج السابق لملكة جمال الكون "جورجينا رزق" التي تزوجت بعده من الفنان اللبناني "وليد توفيق".

تفاصيل العمل ما زالت مجهولة من ناحية إذا ما كان السيناريو سيركز على حياته السياسية أو العاطفية، لكن الخبر الأكيد أن العمل من بطولة الممثل تيم حسن، والإنتاج لشركة "الصباح إخوان"، وسيعرض حصرياً عبر تطبيق شاهد.نت.

وما زالت التساؤلات حول العمل مستمرة، حول إذا ما ستدخل السياسة في تغيير السيناريو، وحول إمكانية كشف زوجته السابقة جورجينا عن تفاصيل جديدة تتعلق بحياتها السابقة معاً.

من جهة أخرى، شارك تيم في مسلسل "العميد" الذي يعرض عبر شاهد.نت إضافة إلى مجموعة MBC لاحقاً. تشارك البطولة إلى جانب تيم الممثلة السورية "كاريس بشار" ومجموعة من النجوم من بينهم "بديع أبو شقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان، رنا شميس" إضافة إلى نخبة من النجوم.

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