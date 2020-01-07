محامي نانسي عجرم يرد على الرواية الصادمة والتفاصيل الجديدة حول حادثة الاقتحام!

رد محامي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، غابي جرمانوس، على الرواية التي تداولها كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حادث مقتل لص بمنزل موكلته وزوجها الطبيب فادي الهاشم، على يد الأخير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رواية تفيد أن القتيل كان يعمل في حديقة فيلا نانسي عجرم وزوجها، وأن سبب اقتحامه منزلهما، هو وجود مستحقات مالية له، كانت بحوزة أحد الحراس الكبار والذي يعمل لديهما.

وقال جرمانوس ردًا على تلك الأنباء في تصريحات صحفية تناولتها مواقع محلية بلبنان: "السارق لم يكن يعمل لدى العائلة، كما ادعى البعض، ولا توجد معرفة مسبقة به، وذلك لحسم ما أُثير من بلبلة لأن هذه الرواية تشير إلى تورط زوج نانسي بجريمة قتل".

وأضاف: "الدليل على كلامي أن فادي الهاشم لجأ إلى القضاء وسلّم نفسه وهو في حال دفاع مشروع، نتمنى ألا يتم استغلال القصة إعلاميًا".

ومن جانبه، قال شقيق زوج نانسي عجرم: "شقيقي عرض على السارق المال، ولو كان له أموال لديه فلماذا لم يقبل بها؟، السارق طلب الذهب والمجوهرات".

وأردف: "ما يدور حول معرفة شقيقي بالسارق ليس صحيحا والسارق لم يكن يعمل لديه".

يذكر أن أنباء ترددت على بعض المواقع الفنية، تفيد - نقلًا عن مقربين من الضحية - أن الأخير كان يعمل في حديقة فيلا نانسي عجرم، وله مستحقات كانت بحوزة أحد الحراس العاملين في الفيلا.

وزعمت الأنباء المتداولة، أن القتيل عمل كفني صيانة وبستاني في الفيلا، ولم يتم سداد المبالغ المترتبة له، وادعت أنه تم تدبير قتل الشاب بعد تهديده لهم بأنه سيحصل على حقه بنفسه إذا لم يتم منحه له بالطرق السلمية.

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