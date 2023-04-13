جادا بينيكت سميث تثير غضب المصريين.. والسبب مسلسل The life of Cleopatra

أثارت النجمة والمقدمة الاعلامية "جادا بينيكت سميث" غضب الجمهور المصري، وذلك بعد أن أعلنت عن انتاج الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "الملكات الإفريقيات".

جادا بينيكت سميث تتحدّث عن the life of Cleopatra لـ موقع نيتفليكس

تحدّثت المنتجة "جادا بينيكت سميث" لمنصة "نيتفليكس" العالمية حول الموسم الجديد من الوثائقي والذي يتحدّث عن ملكات افريقيا، حيث سيتناول المسلسل في موسمه الثاني بشكل خاص قصة حياة الملكة كليوبترا.

وسيتناول الموسم الثاني قصة الملكة كليوبترا وهي أشهر امرأة عبر التاريخ ومن اكثرهن قوة وجرأة، وقالت جادا:"مرّ هذا المشروع بالعديد من المكائد المختلفة، لكنّي أردت حقا تمثيل النساء السود".

وتابعت جادا حديثها عن هذا الموضوع: "لا نتمكن في الكثير من الاحيان من سماع القصص حول الملكات السود، ويجب على مجتمعنا معرفة هذه القصص.. خاصة بالنسبة للنساء التاريخيات اللواتي عرفن بقوتهن ويعتبرن العمود الفقري للدولة الافريقية".

الموسم االثاني من المسلسل الوثائقي يثير غضب المصريين

وأثار هذا المسلسل وهذه التصريحات غضب المصريين بشكل عام وذلك بسبب نسب تاريخ الملكة كليوبترا الى اصول افريقية وليست مصرية عربية.

وعبر عدد كبير من رواد موقع تويتر عن غضبهم بعد طرح الإعلان الترويجي الذي يظهر كليوبترا من ذوات البشرة السوداء، واعتبروا هذا الأمر سرقة لتاريخ وتراث العرب والمصريين خاصة.

وفي وقت سابق قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بإطلاق حملة لايقاف ستاند اب كوميدي للنجم ستيفن هارت، بسبب حديث سابق له أن ملوك مصر من أصول أفريقية.