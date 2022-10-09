جادا بينكت سميث تكشف أسرارها في مذكّراتها .. "تاجرة مخدرات ومدمنة إباحية"

أعلنت مقدّمة البرامج الشهيرة النجمة الهوليوودية "جادا بينكيت سميث" عن إصدار مذكّراتها الخاصة والتي تحمل عنوان No Hold Bullet يوم الخميس الماضي، حيث أن المذكّرات ستنشر خلال خريف عام 2023.

والمثير للجدل هو أن جادا بينيكت سميث قد كشفت الكثير من أسرار حياتها الخاصة وطفلوتها غير الطبيعية التي عاشتها، بالاضافة الى تحدّثها حول علاقتها بزوجها النجم ويل سميث.

جادا بينكيت سميث تكشف أسرار حياتها

كتبت جادا بينيكت سميث في الكتاب عن تفاصيل حياتها الصعبة وعن الدروس التي استفادت منها خلال رحلتها حيث بدأت من أعماق الحزن والضياع والاكتئاب الى اكتشاف ذاتها وحقيقة نفسها.

وأكّد البيان الصحفي بعض النقاط التي ستتحدث حولها جادا: "إن مع كتاب No Hold Bullet كشفت جادا عن نشأتها غير الطبيعية مع اب وأم مدمنين على المخدرات ثم أصبحت طالبة مسرح في المدرسة لتنتقل بعدها لأن تكون تاجرة مخدرات ومدمنة للكحول والأفلام الاباحية، ثم تنتقل في حياتها الى مرحلة وقوعها في حب ويل سميث وتجربة الأمومة السعيدة".

وكانت جادا بينيكت سميث قد تحدّثت خلال وقت سابق عن حياتها الشخصية وماذا عانته خلال أهم مراحل حياتها الصعبة وكيف تخطّت هذا الأمر بكل صراحة خلال برنامجها Red Table Talk.

جادا بينيكت سميث تثير الجدل باعترافها بالخيانة

أثارت مقدمة البرامج جادا بينيكت سميث جدل كبير عندما اعترفت بشكل علني وأمام زوجها ويل سميث بأنها قامت بخيانته مع المغني أوجست ألسينا.

وكانت جادا قد استضافت ويل سميث في برنامجها واعترفت أمامه وأمام العالم بأكمله عن خيانتها له مع المغني، حيث كانت ردّة فعل ويل سميث بانه قام بمسامحتها.