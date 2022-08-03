جاستين بيبر في أول ظهور له على المسرح بعد اعلانه لمرضه.. وزوجته تدعمه

كشف النجم العالمي "جاستين بيبر" عن اصابته بمتلازمة "رامزي هانت"، حيث قام بتأجيل جولته الغنائية العالمية لعدم مقدرته على الغناء على المسرح، حيث أنه أصيب في شلل في وجهه نتيجة مشكلته الصحية

ويبدو واضحاً أن مرحلة العلاج لدى النجم العالميلم تستمر طويلاً فبعد عدة أشهر فقط من اعلانه لمرضه عاد بيبر من جديد للغناء على المسرح.

جاستين بيبر يغني في مهرجان ايطاليا

ظهر جاستين بيبر للمرة الاولى بعد اعلانه اصابته بمتلازمة رامزي هانت وهو يغني على خشبة المسرح في مهرجان لوكا الصيفي في ايطاليا يوم الأحد الماضي.

وأثار جاستين حماس الجمهور من خلال مجموعة من أغانيه التي قدمها في الحف، حيث بدا أنه تعافى بالكامل من مرضه ولم تظهر عليه أي اعراض تشير إلى اصابته بالشلل أو تأثير المرض على غنائه.

وظهر جاستين عاري الصدر بينما كان يرتدي قبعة وشورت من الجينز وقام بغناء العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

هايلي بيبر تدعم زوجها جاستين

حضر الكثير من معجبي النجم العالمي جاستين بيبر الى المسرح من أجل هذا الحفل، وكان من ضمنهم زوجته عارضة الازياء "هايلي بيبر" والتي تواجدت لدعم زوجها بشكل كبير في أول ظهور له على المسرح بعد اصابته بالمرض.

كما قامت هايلي بنشر صورة لها برفقة زوجها جاستين بيبر على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وعلّقت على الصورة: "أنا أعرف شيء واحد فقط أن هذا الرجل لا يمكن أن يبقى محبطاً"، حيث أشارت لسعادتها لعودته للمسرح.

أما جاستين بيبر فقد نشر مقطع فيديو له رفقة زوجته هايلي وعلّق عليه: "انه شعور جميل لقد عدنا ، انها ليلة رائعة جداً أحبكم يا اصدقائي".