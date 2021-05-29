نانسي عجرم تَكسر المألوف وتَخلق سوق طربي خاص بها بـ حبك بيقوى!

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أولى أغنيات ألبومها القادم والذي هو العاشر في مسيرتها المهنية بعنوان "حبك بيقوى"!

عجرم والتي لم تكن كغيرها منذ بدايتها الفنية طرحت الأغنية تحت صدمة كبيرة من الجمهور والوسط الفني والسبب الرئيسي يعود للجرأة التي قدمتها بطرح أغنية إيقاعية طربية على عكس ما يفعله زملائها في الوسط والذين يطلقون في العادة أغاني إيقاعية أو رومانسية في البداية.

الأمر لم يتوقف هنا، نانسي أطلقت الأغنية من دون سابق إنذار بمنتصف الليل وعلى كافة التطبيقات الموسيقية ما بين أنغامي، ديزر، يوتيوب، سبوتيفاي من دون الإكتراث الى إحتمالية توزع الأرقام التي وضعتها في الطليعة سواء من ناحية المتابعين أو عدد مرات الإستماع.

1 مليون مشاهدة لأغنية #حبك_بيقوى على اليوتيوب خلال يوم ونصف فقط و تتصدر الاكثر رواجا في العالم على يوتيوب @NancyAjram @KhaledTagEldeen @walidsaadgomaa pic.twitter.com/DLFzUFMwUt — People بالعربي (@peoplebelarabi) May 29, 2021

مع إنطلاق الأغنية خلال اليوم الأول لم تشارك نانسي أي تغريدة وتركت الأمر للجمهور حتى يبدي رأيه ويدعمها على طريقته وبالفعل حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة ضمن تصدر تويتر ويوتيوب، ومن بعدها قررت الفنانة أن تتفاعل مع الجمهور وتمكنت من تصدر تريند تويتر مجدداً وتحقيق مليون مشاهدة عبر يوتيوب إضافةً إلى تصدر قوائم الموسيقى العربية من بينها أنغامي والتواجد في قائمة الأكثر تداولاً عبر يويتوب عالمياً، وبذلك تكون عجرم قد كسرت القاعدة التي اتبعها الغير خلال السنوات الماضية وخلقت سوق طربي خاص بها.

بالحديث عن الأغنية فهي من كلمات الشاعر المصري خالد تاج الدين، أما الألحان فهي من نصيب وليد سعد بينما أشرف على التوزيع هاني يعقوب.

يذكر أن نانسي عجرم بدأت الترويج لألبومها الجديد منذ أيام عبر فيديو مدته 41 ثانية تمكنت من خلالها من إيصال فكرة بسيطة لما ينتظر جمهورها الذي غابت عنه لحوالي الـ 4 سنوات في مجال الألبومات. وبدأت الحملة التسويقية لـ ألبوم نانسي من قبل فريقها الذي وعلى رأسهم "جيجي لمارا" بعد أن كانت أولى خطواتها حذف صُور حساباتها الشخصية عبر السوشال ميديا وسط مشاركة معجبيها الذين بادروا بنفس الأمر كدعم لنجمتهم المفضلة، والإنتظار على نار للبدء بإصدار أعمال الألبوم الذي تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء.

الألبوم الذي سيبصر النور خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو سيصدر قبله عدة أغاني على طريقة السنجل ومن بينها الأغنية التي ستحمل إسم الألبوم وسيتم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب.

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