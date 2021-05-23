هينا خان في حالة نفسية سيئة بعد خسارتها لوالدها...وفيديو لأول مرة برفقة الراحل!

الممثلة الهندية هينا خان تعيش في حالة نفسية سيئة من بعد خسارتها لوالدها بعد تعرضه لأزمة قلبية شديدة أنهت حياته منذ حوالي الشهر.

الممثلة كانت قد قررت أن تأخذ استراحة من عالم السوشال ميديا حتى تعيش حزنها على طريقتها، إلا أنها عادت بعد مضي شهر على وفاة والدها وشاركت فيديو عائلي برفقته وارفقته بتعليق "لقد مضى شهر يا أبي، نحن نشتاق لك"!

هينا خان والتي ما تزال تشارك ذكريات تجمعها بوالدها كانت قد أصدرت مؤخرًا نسختها الخاصة من أغنيتها الجديدة "باتار وارجي" وأهدتها لذكرى والدها في فيديو عاطفي يظهر كيف أنها تقابل والدها كل يوم من خلال شرفتها مشيرةً إلى المقبرة حيث دفن والدها. الفيديو الذي نال تفاعلاً واسعاً أرفقته بتعليق "أنا فقط غير قادر على التفكير في أي شيء آخر

اشتقت لك يا أبي...هكذا اختار أن يكون قريبًا منا ولم يترك عائلته وحدهم . يمكننا رؤيته كل يوم من شرفتنا .. أعلم أنك تعتني بنا..عائلتك تحبك"..

من جهة أخرى، أصيبت المثلة بفيروس كورونا المستجد وقررت أن تستغل المرض لإيصال رسالة للنساء حول تقبل نفسهن من دون الحاجة للمكياج، كما شاركت صُورة بالأبيض والأسود أشارت من خلالها حول شعورها كإبنة عاجزة لا تستطيع حتى معانقة والدتها وتهدئتها على فراق والدها.

هينا خان، من هي؟

فنانة هندية مشهورة أحبها الجمهور ودخلت قلوبهم سريعا، من مواليد مدينة جامو وكشمير بالهند عام 1987، من عائلة مسلمة لها أخ واحد. بدأت العمل الفني بالتمثيل من خلال دورها في مسلسل (ستار بلس)، وحصلت من خلاله على شهرة كبيرة جدا كما أنها أصبحت من ضمن الـ 50 أمرأة الأكثر جاذبية من النساء الآسيويات من خلال مجلة إيسترن إي عام 2014.



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