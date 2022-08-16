جان يامان يعود بعمل تاريخي جديد لصالح "ديزني بلس"

يستعد النجم التركي جان يامان لتصوير مسلسل تاريخي جديد بعنوان "التركي" ElTurco ناطق باللغة الإنجليزية الشهر القادم، وسيؤدي فيه دور البطولة.

جان يامان يعود في مسلسل تاريخي ناطق بالإنجليزية

ووفق التقارير، سيكون العمل من بطولة جان يامان إلى جانب الممثلة الإيطالية غريتا فيرو ، التي لم يؤكد بعد مشاركتها في المسلسل باعتبار أنها ما زالت في مرحلة قراءة السيناريو.

وتدور أحداث العمل في إطار من الدراما الحربية التي تتناول قصة بطل تركي مغوار يحارب ببسالة دفاعًا عن البلد الذي عاش فيه، فيضحي بحياته من أجل تحرير قرية موينا الإيطالية التي وقعت تحت حصار فيينا الثاني، فيعمل على تنظيم الحروب وتحرير القرية من الإقطاعيين.

ويجدر الإشارة إلى أن المسلسل مقتبس عن رواية شهيرة تحوي ذات الأحداث، التي تتناول قصة مغوار عثماني ملقب بـ "التركي" في قرية موينا الإيطالية بعد حصار فيينا الثاني وتحرير القرية من الإقطاعيين.

والعمل، الذي سيجري تصويره في المجر، من كتابة كرم ديرين، وإخراج اولوتش بايرقدار، وإنتاج شركة قمر التركية.





وشارك يامان مقطع فيديو أثناء تمشيطه شعر حصان في إحدى الاسطبلات عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلَّق: "أول خطوة من أجل تكوين علاقة معه"؛ وقد يعتبر ذلك استعدادًا لدوره الجديد، خاصة أنه سيجرى استخدام الخيول التاريخي.

جان يامان وظهوره في ايطاليا

ويعتبر تعاون جان يامان والإيطالية غريتا فيرو ليس بالأمر الغريب، لاسيما بعد شهرته الكبيرة في إيطاليا عقب تجسيده دور البطولة في مسلسل "الطائر المبكر" مع النجمة التركية ديميت أوزدمير، كما أن علاقته مع عارضة الأزياء الايطالية "ديليتا لوتا" جعلت منه حديث الصحافة الايطالية وزادت من شهرته هناك.

بالاضافة إلى ذلك، اختار يامان إيطاليا مكانًا لإقامته؛ ما اعتبره عدد كبير من الصحافيين التركيين والجمهور التركي بمثابة إهانة لموطنه الرئيسي؛ إذ رأوا أنه تخلى عن تركيا من أجل إيطاليا، وهذا ما تسبب بالموقف المحرج الذي تعرض له في حفل إطلاق منصة ديزني بلس الذي اقيم في تركيا مؤخرًا، حيث تعمدت الصحافة التركية تجاهله بشكل لافت.



