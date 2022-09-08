جان يمان وفرانشيسكا يخطفان الأنظار في مهرجان فينيسيا.. وعلامات الحب ظاهرة عليهما

لفت النجم التركي الشهير "جان يمان" الأنظار إليه لحظة حضوره الى مهرجان فينيسيا السينمائي والذي يعقد في مدينة فينيسيا في دورته الـ 79.

جان يمان وفرانشيسكا في مهرجان فينيسيا

وبالرغم من أن إطلالة جان يمان المتألقة ببدلته السوداء التوكسيدو لفتت الانظار، إلا أن حضور الفنان التركي رفقة فرانشيسكا هي التي كانت محط الأنظار على السجادة الحمراء.

وتألقت فرانشيسكا بـ اطلالة بلون مطابق لجان يمان حيث أنها اختارت كروب توب باللون الأسود اللامع وبقصة الباكلس نسّقتها مع تنورة مطابقة، كما أسدلت شعرها الأسود على أكتافها.

شرارة الحب ظهرت على السجادة الحمراء

أعاد ظهور الثنائي معاً مرة أخرى شائعات وجود علاقة رومانسية تجمعهما، خاصة وان جميع الصور التي يشاركها جان يمان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تجمعه مع فرانشيسكا.

كما ان النظرات واللمسات المتبادلة بينهما في مهرجان فينيسيا على السجادة الحمراء قد أكّدت هذه العلاقة الرومانسية خاصة بأن جان يمان لم يبعد عينيه ولا يديه عنها أبداً.

ونشرت فرانشيسكا مجموعة من الصور رفقة جان يمان في مهرجان فينيسيا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وعلّقت عليها بقولها: "هناك عاطفة وهناك خوف والكثير من الفرح لأنني هنا".

فيلم Viola come il mare

وخلال وقت سابق كان النجم التركي جان يمان قد أعلن عن موعد عرض مسلسله الايطالي الجديد Viola come il mare والذي يقوم بدور البطولة فيه الى جانب فرانشيسكا، حيث سيجسّد شخصية ضابط شرطة.

وسيكون عرض المسلسل الايطالي على قناة Canale5 في يوم 30 سبتمبر من نهاية الشهر الحالي.