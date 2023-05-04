جان يمان يتعرّض لانتقادات بعد توقيعه على رأس معجب

تعرّض النجم التركي الشهير "جان يمان" الى هجوم كبير وانتقادات واسعة بعد أن تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مفطع فيديو له رفقة واحد من معجبيه وقيام النجم التركي بتصرف غريب.

جان يمان يضع توقيعه على رأس المعجب

تداول المتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو للنجم التركي وهو يقوم بالتوقيع بقلم أسود على رأس معجب ايطالي.

وظهر جان يمان في الفيديو وهو يكتب اسمه ويضع توقيعه على رأس المعجب بطريقة مضحكة ومهينة، بينما كان المعجب الايطالي سعيد بهذا الشيء، حيث أنه بعد انتهائه ضمّه.

وبالرغم من أن المعجب هو من طلب من النجم التركي أن يقوم بالكتابة على رأسه، إلا أن يمان تعرّض لانتقادات عديدة بسبب سلوكه هذا والذي وُصف بالسخرية من المعجبين والتكبّر.

معجب ايطالي يطلب من الممثل جان يامان التوقيع على رأسه #CanYaman pic.twitter.com/h79avC0ZLA — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) May 2, 2023

جان يمان في ايطاليا

تمكّن النجم التركي من تحقيق نجاحًا كبيرًا في إيطاليا وتكوين قاعدة جماهيرية واسعة، وذلك بعد مشاركته في المسلسل الايطالي Viola Come Il Mare، والذي تشاركه في البطولة النجمة الايطالية فرانشيسكا كيليمي.

وبالرغم أن كيليمي متزوجة، إلا ان شائعات ارتباطها بالنجم التركي كانت تلاحقهم في تركيا حيث أنهما رُصدا لأكثر من مرة معاً وهما في وضع رومانسي مما أثار الكثير من الجدل والتكهنات.