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جان يمان يتعرّض لانتقادات بعد توقيعه على رأس معجب

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 04 أيّار / مايو 2023 - 07:38
جان يمان
جان يمان

تعرّض النجم التركي الشهير "جان يمان" الى هجوم كبير وانتقادات واسعة بعد أن تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مفطع فيديو له رفقة واحد من معجبيه وقيام النجم التركي بتصرف غريب.

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جان يمان يضع توقيعه على رأس المعجب

تداول المتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو للنجم التركي وهو يقوم بالتوقيع بقلم أسود على رأس معجب ايطالي.

وظهر جان يمان في الفيديو وهو يكتب اسمه ويضع توقيعه على رأس المعجب بطريقة مضحكة ومهينة، بينما كان المعجب الايطالي سعيد بهذا الشيء، حيث أنه بعد انتهائه ضمّه.

وبالرغم من أن المعجب هو من طلب من النجم التركي أن يقوم بالكتابة على رأسه، إلا أن يمان تعرّض لانتقادات عديدة بسبب سلوكه هذا والذي وُصف بالسخرية من المعجبين والتكبّر.

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جان يمان في ايطاليا

تمكّن النجم التركي من تحقيق نجاحًا كبيرًا في إيطاليا وتكوين قاعدة جماهيرية واسعة، وذلك بعد مشاركته في المسلسل الايطالي Viola Come Il Mare، والذي تشاركه في البطولة النجمة الايطالية فرانشيسكا  كيليمي.

وبالرغم أن كيليمي متزوجة، إلا ان شائعات ارتباطها بالنجم التركي كانت تلاحقهم في تركيا حيث أنهما رُصدا لأكثر من مرة معاً وهما في وضع رومانسي مما أثار الكثير من الجدل والتكهنات.

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