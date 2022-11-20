جان يمان بإطلالة شبه عارية خلال اعلان ملابس داخلية لـ "دولتشي اند غابانا"

شارك النجم التركي الشهير جان يمان مقطع دعائي من أجل الترويج للمجموعة الجديدة من الملابس الداخلية الخاصة بالعلامة التجارية العالمية "دولتشي آند غابانا" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

جان يمان بإطلالة شبه عارية في إعلان ملابس داخلية

ظهر النجم التركي الشهير بإطلالة شبه عارية خلال الفيديو الاعلاني للعلامة التجارية "دولتشي آند غابانا"، حيث ظهر في بداية الفيديو وهو عاري بينما كان يستحمّ تحت الماء.

وبعد ذلك خرج من تحت الماء ليقوم بتنشيف جسده العاري والظهور بالملابس الداخلية فقط ترويجًا لهذه المجموعة الجديدة، في إطلالة وصفها الجمهور بالمثيرة للجدل والجريئة.

وتعرّض الفنان التركي لبعض الانتقادات حيث وصف عدد من الجمهور أن إطلالة يمان في الإعلام تعتبر جريئة حتى وإن كان إعلان خاص بالملابس الداخلية، فيما دافع عدد كبير عن النجم التركي وتغزل البعض بجسده الرياضي.

آخر اعمال جان يمان الفنية

يبدو واضحاً بان النجم التركي الشهير "جان يمان" جذب الجمهور إليه في أعماله العالمية فحقق نجاحًا كبيرًا في المسلسل الايطالي أرجواني ايها البحر الذي جمعه بالفنانة الايطالية فرانشيسكا كيليمي.

كما تعاقد الفنان التركي مؤخرًا مع منصة ديزني العالمية لانتاج مسلسل باللغة الانجليزية والذي يحمل اسم ElTurco حيث بدأ التصوير والعمل فيه خلال الفترة السابقة.