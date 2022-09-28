جان يمان يثير الجدل بتصريحه:"سأكون أكثر نجاحًا لو لم أكن وسيماً"

يتمتّع النجم التركي الشهير "جان يمان" بشهرة واسعة وشعبية كبيرة في تركيا وفي أوروبا أيضاً خاصة في إيطاليا، حيث أطلق مسلسله الإيطالي الجديد Viola come il mare هناك.

جان يمان وتصريحاته المثيرة للجدل

وخلال الترويج للمسلسل الإيطالي الجديد Viola come il mare، تحدّث جان يمان مع الصحافة الايطالية في تصريحات مثيرة للجدل.

وقال الفنان التركي خلال مقابلة له مع الصحافة الايطالية: "اعتقد بأن المسلسل الايطالي سيكون أكثر نجاحاً لو لم أكن وسيماً"، حيث أثارت الكثير من الانتقادات للنجم التركي، حيث اتهمه العديد من الجمهور بـ "الغرور".

تصريحات جان يمان لأول مرة عن نفسه

وأدلى النجم التركي للشهير بتصريحات قويّة حول نفسه حيث اعتبرها العديد بأنه تصريحات مغرورة وتدّل على تكبّره بينما أكّد آخرون بانه ثقته بنفسه كبيرة، وانه دائمًا ما يتصرف بتكبر.

وقال الفنان التركي خلال حديثه عن الجمال والوسامة: "أنا أنسى انني وسيم لولا أن الآخرين هم من يكررون هذا الأمر ويذكروني به، ولكن انا أتوقّع بانني سأكون أكثر نجاحاً في حال لو لم اكت وسيماً يجب علينا تجاوز الحكم على الأشخاص من الشكل".

وكشف الفنان التركي أن الجمال وحده ليس كافياً فقال: "هناك الكثير من الأشخاص الأجمل مني ولكن الجمال لا يخدم في العمل فهناك المثابرة والتصميم فالجمال لا يمكن اعتباره موهبة".