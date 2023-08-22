جان يمان يثير غضب الجمهور بصورة له مع والديه في عزاء جدّه

شارك الفنان التركي جان يمان جمهوره حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة تجمعه بوالديه حيث يتواجد حاليًا هناك بسبب وفاة جده.

جان يمان يثير غضب جمهوره التركي



يتواجد الفنان التركي حاليًا في تركيا بين عائلته وأصدقائه حيث أشارت بعض المصادر إن يمان سافر من إيطاليا إلى تركيا بعد الإعلان عن وفاة جده.

وشارك جان صورة تجمعه بوالديه ظهروا فيها جميعهم وهم يبتسمون ويقضون اوقاتًا جيدة، وأثارت هذه الصورة الكثير من الجدل بين جمهور الفنان التركي في الوطن العربي الذين علقوا بسخرية على الصورة التي تكشف عن سعادة كبيرة للنجم التركي وعائلته بالرغم من وجود حالة وفاة.

وراح البعض للسخرية من يمان حيث جاء في إحدى التعليقات:"جده مات وبيتصوروا وبيضحكوا كده عادي سرعة الموف اون دي طلعت بجد عند الاتراك".

وفي تعليق آخر: "مات جد وحط صورة قبل انتهاء الحداد برافو جان يمان على الإحترام موقر".

في المقابل دافع عدد كبير عن الفنان التركي مشيرين إنه من الممكن أن يكون جده عانى كثيرًا قبل وفاته وكان مريضًا جدًا، معتبرين أن تجاوزهم حالة الوفاة هو أمر جيد وليس سيء.

وزاد الهجوم على الفنان التركي وعائلته بعد انتشار صورة كانت قد شاركتها والدته ظهر فيها يمان يتوسط جدته ووالدته خلال قضائهم وقت ترفيهي.

#CanYaman with his mother Guldem and his grandmother



Credit 📸: #CanYaman’s mother Guldem IG pic.twitter.com/90pKgyhnVS — CAN YAMAN MEDIA  (@CanYamanMedia) August 22, 2023

ويشار بأن النجم التركي "جان يمان" مستقرّ في الوقت الحالي في إيطاليا وذلك بهد النجاح الكبير الذي حققه هناك عند مشاركته في المسلسل الايطالي "أرجواني مثل البحر" والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بين الجمهور الإيطالي، لا سيما أنه يتعرض للكثير من الانتقاد بين الجمهور التركي.