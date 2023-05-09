جان يمان يوقّع على صدور معجباته بطريقة صادمة.. وهل دعم المثلية؟

عاد النجم التركي "جان يمان" الى تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي بعد غياب طويل عن الساحة الفنيّة التركيّة وعن شاشة التلفاز، ولكن بطريقة مستفزة.

جان يمان يوقّع على صدور معجباته بطريقة صادمة

بالرغم من تعرّض النجم التركي الى انتقادات عديدة بعد أن وقّع على رأس معجب ايطالي باسمه بقلم أسود، كان قد طلب منه ذلك إلا ان هذه الانتقادات لم يلتف لها جان أبداً وقرر تجاهلها.

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصورة لمعجبات ايطاليات خلال تواجدهم في مكان حضور النجم التركي "جان يمان" في إحدى المناسبات.

وكانت المعجبات قد طلبن من جان يمان التوقيع على أجسادهن، حيث أنه وقع على صدورهن وملابسهن وهن يرتدينها خلال تواجده على المسرح.

وتعرض الفنان التركي لانتقادات عديدة حيث التقط صورة مع فتاة تحمل علم بألوان "عالم السلام" الذي يشبه علم شعار المثلية حيث ان الأول مكون من 7 ألوان أما علم المثلية فهو مكون من 6 ألوان.

وراح البعض للهجوم عليه واتهامه بدعم المثلية بسبب هذا العلم، فيما دافع البعض عنه مؤكدين ان العلم شعار "عالم السلام".

جان يمان يستقرّ بعيدًا عن تركيا

ويبدو واضحاً بأن النجم التركي لا يفكر بالعودة الى تركيا والساحة الفنيّة التركية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في ايطاليا خاصة بعد مشاركته في فيلم ايطالي كبير.

وكان النجم التركي قد اشتُهر في تركيا بعد مشاركته في مسلسل "الطائر المبكر" رفقة ديميت أوزدمير، بالاضافة الى مشاركته في مسلسل "السيد الخطأ".