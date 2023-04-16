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"جعفر العمدة" يقلد فيلم "كونغ فو باندا".. والتشابه مثير للضحك

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 16 نيسان / أبريل 2023 - 07:44
جعفر العمدة
جعفر العمدة

شبَّهت إحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير أحد مشاهد مسلسل "جعفر العمدة" بمشهد فكاهي لفيلم الأنيميشن"كونغ فو باندا".

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تشابه بين "جعفر العمدة" وفيلم "كونغ فو باندا"

في المشهد يقف الباندا الأب أمام ابنه "باندا" وسط مجموعة من الحيوانات، مُشيرًا إلى أنه يبحث عن ابنه الضائع، فيصدم الجميع وتتجه أنظارهم ناحية "باندا"، الذي يعيد سؤاله قائلًا: "هل فقدت ابنك؟"، ليجيبه: "نعم منذ سنوات طويلة".

 

ويستمر الحوار بإشارة "باندا" إلى أنه فقد والده أيضًا، ليشعر الآخر بالأسف عليه، ويتمنى له العثور على والده، كما يتمنى "باندا" له العثور على ابنه، ليفترق الاثنين دون إدراك أنهما يبحثان عن بعضهما البعض، حيث يشعر من حولهم بالصدمة من شدة غبائهما نظرًا للشبه الكبير بينهما.

ويتشابه هذا الحوار بالمشهد الذي يجمع "جعفر"، الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، وابنه "سيف"، حيث يعرض الأخير مساعدته عليه من أجل إيجاد ابنه المخطوف، دون أن يدركا أنهما الأب وابنه، حيث يتنتهي  حوارهما بشكر بعضهما البعض ومغادرتهما المكان.
 

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وتفاعل المتابعون مع مدى تشابه المشهدين، فكتبت إحداهن ساخرة: "نفس وضعنا مع جعفر"، وعلَّقت أخرى: "وضعي نفس اهل القريه".

وأضافت أخرى: "لا تقولو مستنسخيها من الكارتون ! 😂 حتى غادة عبد الرازق مستنسخه مسلسلها من عمل مكسيكي ودنماركي … فشل على مستوى الكتابة ، شكله خلصت الافكار والقضايا من عندهم".

كلمات دالة:جعفر العمدة

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