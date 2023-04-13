بالزغاريد والشربات.. شاهد فرحة الشعب المصري ببراءة جعفر العمدة

البوابة - عاش متابعو المسلسل المصري جعفر العمدة فرحة عارمة بعدما شهدت أحداث الحلقة الـ20 منه براءة البطل "جعفر" من تهمة تهريب المخدرات وإخلاء سبيله بعد تفريغ كاميرات مطار لبنان من قبل ضابط المباحث.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر مظاهر الفرح والسعادة التي انتابت متابعي المسلسل، وخاصة جمهور الفنان المصري محمد رمضان، بطل العمل والذي يقوم بأداء دور "جعفر".

جعفر العمدة

وانتشر مقطع فيديو لإحدى العائلات المصرية وهي تتابع تفاصيل الحلقة الـ20 بتركيز وترقب، إلى أن أمر وكيل النيابة بالإفراج عن جعفر العمدة بضمان محل إقامته ليبدؤوا بالهتاف فرحًا فيما أطلقت إحدى السيدات الزغاريد للتعبير عن فرحها بهذا القرار.

كما احتفل شباب مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، شمالي العاصمة المصرية القاهرة، ببراءة جعفر على طريقتهم الخاصة من خلال تعليق لافتة بأحد شوارع المدينة كُتب عليها "ألف مبروك البراءة للمعلم جعفر العمدة".

ولم يكتفِ أهالي أشمون برفع اللافتة، بل قاموا بتوزيع العصائر والشربات على المارة فرحًا بخروج جعفر من السجن بعد الاطلاع على الفيديو في المطار، وأمر كذلك بضبط وإحضار الشخص الذي ظهر في الفيديو.

براءة جعفر العمدة

وكانت الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة قد شهدت تطورات مشوقة ومفصلية في مجريات القصة، خاصة بعدما تم القبض على جعفر خلال الحلقات السابقة بتهمة حيازة مخدرات، إذ دس له مجهول مادة هيروين في حقيبة سفره أثناء عودته من مطار لبنان وتم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

كما استقبلت منصات التواصل الاجتماعي "براءة" جعفر من تهمة تهريب المخدرات بفرح وسرور كبيرين، إذ كتبت إحدى المغردات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "حمدلله على السلامة يا معلم جعفر ومش هنوصيك على شوقي وكارم ولاد فتح الله وخلي بالك يا معلم عشان دلال عاملة حاجة هتزعلك منها أوى".

وكتب مغرد آخر عبر “تويتر”: "محدش يدخل بينهم دول أهل مع بعض إحنا علينا نسقف بس للمعلم جعفر نفسي عشان خرج من السجن، ويمسك الواد كارم ده اللي ماسكلي شوقي بيه فتح لله خرج يعلقه زي أبو الكتاكيت".

مسلسل جعفر العمدة

تدور أحادث مسلسل جعفر العمدة، بإطار اجتماعي مشوق في صعيد مصر، حول جعفر العمدة المتزوج من 4 نساء ويمتلك شركة للمقاولات لكنه يدخل في صراعات عدة على صعيد العمل والعائلة ومنها فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، زينة، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، ، إيمان العاصي، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر وغيرهم.