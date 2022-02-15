جليلة تبكي في بث مباشر.. وتؤكد رجوعها لتامر حسني

ما تزال قضية نجمة السوشال ميديا جليلة والنجم المصري تامر حسني موضع جدل ونقاش بعد انتشار شائعات تفيد أن الأخير منفصل عن زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل منذ سنة ونصف.

خرج صديق جليلة عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام" في بث مباشر للكشف عن وقائع وتفاصيل يؤكد من خلالها أن تامر حسني حاول مرارًا وتكرارًا العودة إلى جليلة لأنه لا يزال يحبها وأن علاقته ببسمة بوسيل ما هي إلَّا مسرحية أمام الجميع.

وكشف حمودة أن تامر حسني لجأ له طالبًا مساعدته لتسهيل عمليه لقائه بجليلة بعد أربع سنوات من الانقطاع، حيث قام هو باستدراج صديقته لإحدى الفنادق دون أن يكشف لها عن هوية الشخص الذي تقابله، لتفاجأ بتواجد تامر.

واتصل حمودة بصديقته جليلة للحديث عن الموضوع، حيث بكت الأخيرة وأوضحت أنها حاولت عدم التفكير به والانشغال بحياتها الخاصةعلى مدار الأربع سنوات، وحين عودته إليها لما توافق في البداية بالرجوع له لكنه أكَّد لها أن علاقته ببسمة قد انتهت منذ أكثر من عام.

وأصرت جليلة على إيضاح أنها ليست شخصية تحاول تدمير بيوت الآخرين وتفكيك أسرهم، فلم تعد له إلَّا حينما تأكَّدت من خبر انفصاله.

أما بشأن إعلان خطوبتها وزواجها، أشارت جليلة أنها لن تتحدث عن الموضوع حتى يتكلم الطرف الثاني، ولفتت أن الأيام القادمة ستكشف الكثير.



رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات جليلة



وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مكذب ومصدق، فكتبت إحداهن: "احس علاقة تامر وبسمة أصلا باردة اصبحت مصطنعة و مستمرة علشان الإشاعات فقط وهجوم الاعلام وخاصة شماتة الناس على راسهم جليلة و لكل عارف لي صار بين بسمة و تامر حتى اتزوجها بسرعة وقتها و لكل عارف انه اطلقو لكن تامر يلملم الدنيا بحكم أنه ممثل قوي ويحافظ على شكل و سمعة معينة رغم كده وبتتفضح القصة اوقات لمهم توكسيك اوي".

وكتب آخر: "انا استحيت عن جليله واصحابها وهم ماعندهم دمم جد فشله استحوو وخلوو عندكم حياة واشغال ثانيه غير شخص وزوجته عييييب ارتقوو شوي استغفر الله العظيممم الله لايجعل همنا الا طاعته ورضاه".

وأضافت إحداهن: "جليله ماعندها كرامه حتى لو تامر فعلا لحق وراها ليش ترضى ترجع له ورخصت نفسها وهو على حد قولها غدر فيها من قبل وتزوج صديقتها وخلف منها! الواحد يحط لنفسه كرامه فوق الحب بالذات بهالمواقف مهما كان لو شخص هانك وخانك لا يمكن ترجع له مره ثانيه واصلا تامر حس انك رخصتي نفسك لما واقفتي ترجعي له بعد هذا كله عشان كذا رماكي مره ثانيه وثالثه شوفي مي عز الدين تعلمي منها مجرد ماتزوج طلعته من حياتها للابد ومي احلى منك واكيد تامر جرى وراها لين تعب بس عاقله حطت كرامتها فوق قلبها وعلى فكرة عرض عليها الزواج قبل بسمه بس كان شارط تترك الفن وهي رفضت ومن بعدها بدأ خلافهم والحين كل اللي بينهم صداقه رسميه جدا مي هي اللي حطت هالحدود واتحدى تامر يتجاوز معها مثلك".

خطوبة جليلة من تامر حسني



يذكر أن جليلة أحدثت ضجة عارمة عقب إعلان خطوبتها على وقع أنغام أغنية تامر حسني "عمري ابتدى"، حيث أحيَّت شائعات عودتها له عبر نشر فيديو تستعرض فيه خاتم خطوبتها الألماسي وكلمات الأغنية مضاءة في الخلفية.



