  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. جمهور Star Wars على موعد مع خبر سعيد خلال عام 2025

جمهور Star Wars على موعد مع خبر سعيد خلال عام 2025

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 12 نيسان / أبريل 2023 - 08:29
Star Wars
Star Wars

كشفت رئيسة استوديوهات شركة لوكاس للافلام عن مفاجأة سارّة جداً تتعلق بسلسلة أفلام Star Wars خلال مقابلة حديثة لها.

اقرأ ايضاًدوا ليبا تتحول إلى حورية بحر في فيلم دوا ليبا تتحول إلى حورية بحر في فيلم "باربي"

خبر سار لجمهور فيلم Star Wars

أعلنت السيدة كاثلين كينيدي في خبر وصف بالسار للجمهور بانه سيتم اصدار ما يقارب 3 أفلام روائية حول الفيلم الأصلي خلال كانون الأول 2025، وذلك بحضور مخرجي العمل وعدد كبير من جماهيره الواسعة.

وصرّحت رئيسة الاستوديوهات بأن أحداث الجزء الجديد من سلسلة الأفلام ستقع بعد ما يقارب مرور 15 عامًا على انتهاء آخر جزء من السلسلة القديمة والتي عُرضت خلال عام 2019.

ومن الأخبار المتداولة حول العمل، فإن المخرج جيمس مانغولد هو أحد مخرجي الأجزاء الـ 3 الجديدة، بالاضافة الى ديف فيلوني الذي سيخرج الجزء الثالث منه حيث سيتناول موضوع "حرب بين بقايا الامبراطوية القديمة والجمهورية الجديدة".

وأكّدت كاثلين بان عام 2024 لن يشهد أي اصدارات  بينما سيكون أول اصدار للأفلام الثلاث في بداية العام 2025 ضمن احتفالات العام الجديد على ان تعرض الأجزاء المتبقية تباعًا.

اقرأ ايضاًدوا ليبا تتحول إلى حورية بحر في فيلم براد بيت يخطف الأنظار بإطلالته الجديدة في كواليس فيلم Wolves.. أكثر شبابًا

Star Wars

تفاصيل فيلم Star Wars

تدور سلسلة الأفلام الشهيرة في ملحمة فضائية حول حرب النجوم وانهيار عدد من الأمبراطوريات وبالتالي صعود أخرى، ضمن صراع في الفضاء بتقنيات مميزة.

ويعتبر هذا العمل من الأعمال الأكثر جماهيرية وشهرة عالميًا، ومن المتوقع أن تحقق الأجزاء الجديدة من السلسلة الكثير من النجاح وان تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

كلمات دالة:فيلم star warsأخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...