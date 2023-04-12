جمهور Star Wars على موعد مع خبر سعيد خلال عام 2025

كشفت رئيسة استوديوهات شركة لوكاس للافلام عن مفاجأة سارّة جداً تتعلق بسلسلة أفلام Star Wars خلال مقابلة حديثة لها.

خبر سار لجمهور فيلم Star Wars

أعلنت السيدة كاثلين كينيدي في خبر وصف بالسار للجمهور بانه سيتم اصدار ما يقارب 3 أفلام روائية حول الفيلم الأصلي خلال كانون الأول 2025، وذلك بحضور مخرجي العمل وعدد كبير من جماهيره الواسعة.

وصرّحت رئيسة الاستوديوهات بأن أحداث الجزء الجديد من سلسلة الأفلام ستقع بعد ما يقارب مرور 15 عامًا على انتهاء آخر جزء من السلسلة القديمة والتي عُرضت خلال عام 2019.

ومن الأخبار المتداولة حول العمل، فإن المخرج جيمس مانغولد هو أحد مخرجي الأجزاء الـ 3 الجديدة، بالاضافة الى ديف فيلوني الذي سيخرج الجزء الثالث منه حيث سيتناول موضوع "حرب بين بقايا الامبراطوية القديمة والجمهورية الجديدة".

وأكّدت كاثلين بان عام 2024 لن يشهد أي اصدارات بينما سيكون أول اصدار للأفلام الثلاث في بداية العام 2025 ضمن احتفالات العام الجديد على ان تعرض الأجزاء المتبقية تباعًا.

تفاصيل فيلم Star Wars

تدور سلسلة الأفلام الشهيرة في ملحمة فضائية حول حرب النجوم وانهيار عدد من الأمبراطوريات وبالتالي صعود أخرى، ضمن صراع في الفضاء بتقنيات مميزة.

ويعتبر هذا العمل من الأعمال الأكثر جماهيرية وشهرة عالميًا، ومن المتوقع أن تحقق الأجزاء الجديدة من السلسلة الكثير من النجاح وان تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.